Почему к лику святых причисляют тех, кто убивал людей

Наверняка каждый назовет немало исторических личностей, причисленных к лику святых. Многие из них были воинами и не раз нарушали одну из главнейших христианских заповедей «Не убий». Так почему же, будучи по сути страшными грешниками, эти люди стали святыми? Как объясняет данное явление церковь?

Заповедь

«Не убий» — так гласит 6-ая библейская заповедь. Убийство человека, согласно христианской религии, является одним из наиболее страшных грехов. В Евангелие сказано: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1 Ин 3, 15). Профессор Александр Лопухин в своем труде «Толковая библия» утверждает, что «ненависть, по мысли Апостола (Иоанна), равна убийству». Кроме того, заповедь «Не убий» отвергает любое оправдание убийцы. Об этом пишет Андрей Худиев на сайте «Православие и мир». «Заповедь не уточняет, что ближний при этом должен быть хорошим человеком — она не говорит „не убий хорошего человека“ — размышляет Худиев. Сам же Господь заявляет о том, что только он решает, кто будет жить, а кто умрет: „Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей“ (Втор. 32:39).

В данном случае весьма наглядной является история с Каином, который поднял руку на собственного брата. Несмотря на то, что Каин был все-таки наказан, Бог одарил его знамением, которое защищало того от других потенциальных убийц. Каин сам попросил об этом Господа, так как боялся смерти. И Бог выполнил его просьбу. Еще в Нагорной проповеди Христос говорил: „Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду“ (Мф.5:21). Но суд этот был вовсе не человеческий, а небесный. „Все казни, — как пишет „Толковая Библия“ Лопухина, — происходили по повелению Божию“.

Святые воины

Между тем к лику христианских, и в том числе православных святых причислены множество исторических личностей, которые убивали. Несомненно, большинство из них совершали подобный грех во время военных действий. Взять хотя бы всем известного полководца Александра Невского . Он лично принимал участие в сражениях и даже просил помощи у Господа на поле брани. Тем не менее священник Василий Краев (сайт „Елицы“) утверждает, что Невский никого не убивал, а лишь защищал земли и людей от захватчиков. По мнению Краева, полководец, напротив, исполнил одну из евангельских заповедей „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“ (Ин. 15, 13).

Ярким современным примером является адмирал Федор Ушаков, который стал святым совсем недавно, а именно в 2001 году. Командующий флотом провел несметное количество морских боев. Митрополит Кирилл считает, что Ушаков являлся „героем духа, который мотивировал свои поступки не личными интересами или инстинктами, а христианскими ценностями“ (сайт „Православие.ру“).

Андрей Рогозянский в своей статье „Сильная рука и кротость сердца“ (сайт „Православие.ру“) утверждает, что „при определённых, крайних обстоятельствах церковная традиция не укоряет взявшего меч“. По словам Рогозянского, „титулование их „благоверными“ отсылает не к воинской славе, а к заслугам в сохранении и укреплении веры. На историческом пути христианских народов они сыграли роль просветителей и крестителей новых земель, за что именуются „равноапостольными“, другие же, „благоверные правители““.

А святитель Филарет Московский писал, что „не всякое отнятие жизни есть законопреступное убийство. Не является беззаконным убийство, когда отнимается жизнь по должности, как то когда преступника наказывают смертью по правосудию; когда убивают неприятеля на войне за Отечество“. Другой богослов Василий Великий придерживался еще более радикальных взглядов. „Бог в войнах насылает казни на достойных наказания“ — заявлял он.