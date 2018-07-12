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Школьник пришел на урок в бюстгальтере
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Школьник пришел на урок в бюстгальтере 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Lenta.ru
Британский школьник в знак протеста пришел на уроки в спортивном бюстгальтере, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Mail.
15-летний Рэймонд Дин из Ливерпуля вступился за одноклассницу, которую накануне отстранили от учебы из-за неподобающего внешнего вида: девушка пришла на уроки в спортивном бюстгальтере. Ученицу публично отчитали и отправили домой.
Рэймонд был возмущен, что девочку отчитали перед всем классом. На следующий день он подговорил троих друзей и явился вместе с ними на уроки в спортивных женских топах.
Как объяснила мама Рэймонда, ему стало жалко одноклассницу, потому что 15-летние девочки и без того не уверены в себе. Она добавила, что гордится поступком сына, хотя его и выгнали с уроков в тот день. По ее словам, в школе разрешают ходить с пирсингом и с цветными волосами, поэтому не должны запрещать короткие топы.
В школе инцидент с ученицей объяснили тем, что учат детей «одеваться как пристало случаю» и готовят учеников к взрослой жизни и работе в офисе.
Женский форум  Ещё 2 источника 
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