Школьник пришел на урок в бюстгальтере

Британский школьник в знак протеста пришел на уроки в спортивном бюстгальтере, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Daily Mail.

15-летний Рэймонд Дин из Ливерпуля вступился за одноклассницу, которую накануне отстранили от учебы из-за неподобающего внешнего вида: девушка пришла на уроки в спортивном бюстгальтере. Ученицу публично отчитали и отправили домой.

Рэймонд был возмущен, что девочку отчитали перед всем классом. На следующий день он подговорил троих друзей и явился вместе с ними на уроки в спортивных женских топах.

Как объяснила мама Рэймонда, ему стало жалко одноклассницу, потому что 15-летние девочки и без того не уверены в себе. Она добавила, что гордится поступком сына, хотя его и выгнали с уроков в тот день. По ее словам, в школе разрешают ходить с пирсингом и с цветными волосами, поэтому не должны запрещать короткие топы.

В школе инцидент с ученицей объяснили тем, что учат детей «одеваться как пристало случаю» и готовят учеников к взрослой жизни и работе в офисе.