Школьник возмутился унижением девочек и пришел на уроки в бюстгальтере

В Великобритании школьник устроил акцию протеста и вместе с друзьями пришел на уроки в спортивном бюстгальтере. Как сообщает издание Daily Mail, в этот день его отстранили от учебы.

Рэймонд Дин (Raymond Deane) из Ливерпуля решил вступиться за одноклассницу, которую публично отчитали и выгнали домой из-за того, что на ней был спортивный топ. «Рэймонд очень разозлился и сказал, что ее должны были отвести в сторонку и поговорить с ней, а не ругать перед классом, потому что девочки и так не уверены в себе», — объяснила Ким, мать 15-летнего мальчика.

После этого британец вернулся домой и попросил у сестры и ее подруг спортивные бюстгальтеры, и на следующий день подговорил трех друзей прийти в школу в таком виде. Четырех школьников изолировали от других учеников и предложили им либо переодеться и вернуться в класс, либо отправляться домой. Одноклассники Дина сняли топы, сам же мальчик пошел до конца.

Мать мальчика призналась, что гордится его поступком. «Я очень рада, что он вступился за девочку. Я понимаю, что учителя послали его домой, потому что так же поступили с его одноклассницей, но они вообще-то не должны были прогонять ее», — добавила Ким. По ее словам, в школе разрешают ходить с цветными волосами и пирсингом, поэтому она не считает, что спортивные топы должны быть под запретом.