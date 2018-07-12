Планы на выходные: День Франции, финал ЧМ и сладости

Sobesednik.ru рассказывает о том, что делать и куда пойти жаждущим культурного досуга на выходных 13-15 июля.

Фестивали

В саду «Эрмитаж» 13 июля пройдет фестиваль «Вокруг света за одно лето», во время которого посетители смогут попробовать свои силы в цигуне, зумбе, пилатесе и скандинавской ходьбе, а также научиться рисовать, создавать украшения и лепить картины.

Те, кто хочет познакомиться поближе с культурой Франции, могут отправиться на уже традиционный «День Франции» на «Флаконе». В программе: лекции, слепые дегустации, танцы, концерты и шоу фокусников.

В воскресенье, 15 июля, в Москве пройдет финал чемпионата мира по футболу. Окунуться в атмосферу праздника можно в фан-зоне на Воробьевых горах, на Никольской улице и в общем в центре Москвы.

Ярмарки

В пространстве «Хлебозавод 9» 14-15 июля пройдет маркет «4 сезона», на котором можно будет приобрести авторскую посуду, необычные предметы декора, косметику ручной работы и другие вещи.

Кино

Фестиваль кино о велокультуре ICFF пройдет в столице 14 июля. В четырех кинотеатрах Москвы можно будет увидеть фильмы о велосипедистах в самых разных жанрах — от ромкома и социальной сатиры до роуд-муви.

Среди премьер на этой неделе — американский боевик «Небоскреб» с Дуэйном Джонсоном, комедия «Талли» Шарлиз Терон , а также российский ужастик от создателей «Невесты» «Русалка. Озеро мертвых».

Мероприятия для детей

14 июля в семейном парке развлечений SKAZKA пройдет фестиваль сладостей. Гости смогут продегустировать самые необычные сладости, а также поучаствовать в мастер-классах.

С детьми также можно отправиться в кино: на большие экраны вышла третья часть «Монстров на каникулах», в которой Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере.