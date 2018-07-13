Ещё
Жителю Алтайского края грозит пожизненное за убийство 4 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителю Алтайского края грозит пожизненное за убийство 4 человек 

АиФ — Алтай 47 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Присяжные настаивают на пожизненном сроке для одного из обвиняемых по делу об убийстве четырех человек в Егорьевском районе. Перед судом предстали два брата, проживающие в селе Новоегорьевское.
Согласно материалам дела, у супруги одного из обвиняемых произошел конфликт с потерпевшими. Братья решили разобраться с обидчиками. Ночью они проникли в сторожку, где спали мужчины, и начали их избивать. При этом у старшего брата был в руках нож. После они облили потерпевших горючей жидкостью и подожгли.
С ножевыми ранениями и ожогами 80-90% поверхности тела их доставили в больницу, где они скончались через несколько дней.
Обвинение настаивает на пожизненном для старшего брата. Младшему грозит 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года.
Заседание суда продолжается.
АиФ — Алтай: последние новости
В Барнауле пройдет большой городской пикник Аквапарк, цирк, дельфины и новый рекорд: Яровое вновь удивит своих гостей Житель Алтайского края осужден за сексуальное насилие над 14 мальчиками
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как принц Гарри позорил королевскую семью35
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке20
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет64
В Швеции вводят официальное согласие на интим
В Сети обсудили внешность приемного сына Рудковской1
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение