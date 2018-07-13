Жителю Алтайского края грозит пожизненное за убийство 4 человек

Присяжные настаивают на пожизненном сроке для одного из обвиняемых по делу об убийстве четырех человек в Егорьевском районе. Перед судом предстали два брата, проживающие в селе Новоегорьевское.

Согласно материалам дела, у супруги одного из обвиняемых произошел конфликт с потерпевшими. Братья решили разобраться с обидчиками. Ночью они проникли в сторожку, где спали мужчины, и начали их избивать. При этом у старшего брата был в руках нож. После они облили потерпевших горючей жидкостью и подожгли.

С ножевыми ранениями и ожогами 80-90% поверхности тела их доставили в больницу, где они скончались через несколько дней.

Обвинение настаивает на пожизненном для старшего брата. Младшему грозит 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года.

Заседание суда продолжается.