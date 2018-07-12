Свинину в Саратове хранят в мусоре на жаре

Мясо находится на 30-градусной жаре без холодильников.

Вопиющий случай нарушения санитарных правил и норм заметили жители Саратова.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Саратов онлайн» появилось сообщение от очевидца, который был шокирован увиденным в одном из магазинов областного центра.

На фото видно, как огромные куски свежеразделанной свинины — а именно ноги с копытами, свалены в большую кучу, которую облюбовали вездесущие мухи. Фактически мясо лежит на улице. В каком магазине оно потом окажется — неизвестно.

«Так хранится мясо. На жаре в мусоре. М. Расковой 7, Саратов», — сообщает локацию автор поста.

Фото: соцсети