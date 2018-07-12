Пассажир поезда в Индии разоблачил банду торговцев людьми

Как сообщает портал Global News, мужчина обратил внимание, что в соседнем вагоне едет группа испуганных подростков женского пола.

Мужчина написал пост на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. «Путешествую на Avadh express (19040), в вагоне №5. В моем вагоне 25 девочек, все несовершеннолетние, некоторые из них плачут, и все это выглядит небезопасно в условиях торговли людьми», − обратился он через интернет к администрации железных дорог.

Чиновники отреагировали молниеносно и «подключили» транспортную полицию. Через несколько остановок в поезд, на котором ехал Шривастава, зашли правоохранители, которые и задержали двух мужчин, действительно являвшихся торговцами людьми и намеревавшимися продать 26 девочек и сделать из них сексуальных рабынь с проститутками. Сейчас они все находятся в безопасности, а чиновники ведут поиск их родителей.