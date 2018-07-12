Ещё
Пассажир поезда в Индии разоблачил банду торговцев людьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажир поезда в Индии разоблачил банду торговцев людьми 

РЖД-Партнер 5 часов назад
Фото: РЖД-Партнер
Как сообщает портал Global News, мужчина обратил внимание, что в соседнем вагоне едет группа испуганных подростков женского пола.
Мужчина написал пост на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. «Путешествую на Avadh express (19040), в вагоне №5. В моем вагоне 25 девочек, все несовершеннолетние, некоторые из них плачут, и все это выглядит небезопасно в условиях торговли людьми», − обратился он через интернет к администрации железных дорог.
Чиновники отреагировали молниеносно и «подключили» транспортную полицию. Через несколько остановок в поезд, на котором ехал Шривастава, зашли правоохранители, которые и задержали двух мужчин, действительно являвшихся торговцами людьми и намеревавшимися продать 26 девочек и сделать из них сексуальных рабынь с проститутками. Сейчас они все находятся в безопасности, а чиновники ведут поиск их родителей.
РЖД-Партнер: последние новости
Названы имена лучших ремонтников локомотивов 2018 года Родители детей-мигрантов вынуждены платить огромные суммы за воссоединение Две американские авиакомпании отказались вывозить из страны депортируемых детей нелегальных мигрантов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Альфа-самка: горе-пикапщицы учат соблазнять мужчин2
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»46
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение