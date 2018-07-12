Почему все в восторге от Jacquemus

Среди имен, стремительно меняющих современный мир моды, есть одно, которое до недавних пор было мало кому известно. Неприлично фотогеничный парень из провинции с глазами цвета хмурящегося неба буквально взорвал модный олимп одной маленькой коллекцией. Самый молодой, самый талантливый, самый-самый… Ему нет еще и 30, а его имя уже не сходит с уст влиятельных критиков индустрии, а за его творениями охотятся так же, как и за новеньким iPhone. Среди почитателей его таланта — Соланж, Рианна и Бейонсе — поп-дивы, знающие толк в стиле и красоте. А среди его покровителей значится имя самой Рэй Кавакубо, которая первая и распознала талант будущего гения.

Родом из детства

История self-made boy Симона Порта Жакмю родом из детства. Рождённый в маленьком городке Мальмор, что между Авиньоном и Марселем, он с ранних лет впитал беспечность и необремененность провинциальной жизни, играя в яблочных садах возле дома и помогая родителям на фермах под палящим солнцем. Его мать, Валери, открыла мальчику мир кройки и шитья, впервые натолкнув на мысль, что он может (а в будущем и должен) заниматься пошивом одежды. В 18 лет он поступает в одну из старейших школ моды Франции, однако вскоре вынужден закончить обучение из-за трагической смерти матери в автокатастрофе. Именно гибель близкого и дорогого человека натолкнула Симона на мысль, что «больше нельзя терять время». А дальше все закружилось как в сказке: прервав учёбу и перебравшись в Париж, он начинает заниматься тем, о чем всегда мечтал — шить одежду и писать собственную историю, которую вскоре будут зачитывать до дыр главные fashionistas мира.

Эстетика Jacquemus

В самом начале карьеры Жакмю начал экспериментировать с кроем в духе Мартина Марджелы, буквально расчленяя на части общую композицию наряда, чтобы затем создать новое, как сейчас принято называть, аутентичное творение, сотканное из кубов, ромбов и огромных накладных кругов. Эстетика Жакмю тяготеет к минимализму в его абстрактном (и иногда даже примитивистском) исполнении: асимметрия с лёгкостью уживается со строгостью и хладнокровием powerful suiting, а рваный крой соседствует со спокойной пастельной гаммой.

Красота по-жакмю — простота, в которой и кроется истинный смысл. Она несуразная, наивно-детская и потому такая притягательная и недосягаемая. Это тот самый минимализм, который и лежит в основе пресловутого явления, получившего название «французский шик».

Да и сама Франция Жакмю — далеко не Париж с его вечно манящими огнями Эйфелевой башни, утончённостью вкусов и эстетикой героинового шика. Его Франция — шарм южных окраин, залитые солнцем пляжи, бескрайние просторы моря и полуобнаженные роскошные тела, а la jeune fille française становится героиней и главным действующим лицом во Вселенной Jacquemus. Той, которую он так любит. Той, которой восхищается и боготворит. Той, ради которой готов на многое, если не на все.

В мире digital

История Jacquemus не живет обособленно лишь на подиуме: она находит лаконичное и законченное продолжение в рекламных кампаниях бренда, а также социальных сетях. Жакмю нашел свой собственный язык, который среди прочих-равных выделяет его из толпы разношёрстных коллег, а визуальный код марки становится главным катализатором успеха. На ярких фотографиях модели всех возрастов, рас и национальностей буквально сливаются в едином порыве в одно целое. На видео же девушки в эффектных нарядах и широкополых шляпах (по которым буквально сходит с ума весь мир), которые развеваются при каждом движении, со страстью отдаются энергии танца на шикарной вилле, донося до нас флюиды лазурного побережья Франции.

Что же делает Jacquemus особенным?

Я создаю себя и показываю свою правду», — объясняет Симон Порт, поэтому Jacquemus — бренд, наполненный глубоко личностным содержанием. Это тот предельно чистый и не рассчитанный на коммерческий успех проект, который, в конечном счете, и заставляет двигаться вперед, меняя реальность до неузнаваемости. «Я не хочу быть кем-то, кем не являюсь. Я просто создаю историю и воплощаю ее в вещах», — заявляет молодой гений и делает это с успехом, о котором когда-то лишь мог только мечтать. С примесью детской игры он соединяет несоединимое, безжалостно кромсает пиджак на части, а затем тщательно сшивает детали «как попало», завершая образ гигантскими бантами.

Без бунта и провокаций, которых так любит французская молодежь, Жакмю пишет собственную историю, наполняя ее неповторимым шармом и непосредственностью. Историю, которая перевернёт наше представление о Франции. Историю, которая, надеемся, останется с нами навсегда.