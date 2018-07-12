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Футбол как повод для флирта
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Футбол как повод для флирта 

WomanHit.ru 4 часа назад
Фото: WomanHit.ru
«Дети Олимпиады», «дети фестиваля», «дети чемпионата». Массовый приезд в нашу страну иностранцев всегда имел одно неизбежное последствие — флирт, роман, рождение детей, о большинстве из которых отцы даже никогда не узнают. И если даже девушки бывшего СССР, при всем их воспитании и вопреки страху общественного порицания, не могли противиться этой силе, то что ожидать от дня сегодняшнего?
Не будем скрывать очевидное, роман с иностранцем — это для очень многих девушек если и не мечта, то будоражащая кровь фантазия, возможность, от которой при случае мало кто захочет отказаться. Мужчина с другого конца света обаятелен, в большинстве случаев, просто потому, что он другой и уже только этим привлекает к себе внимание. Он говорит по-другому, эмоционален по-другому, ведет себя по-другому, при этом он абсолютно естественен, открыт к общению и этим располагает к себе. Добавим к этому молодость, всеобщее возбуждение и ощущение праздника — и становится понятно, почему даже очень далекие от спорта девушки на время становятся футбольными болельщицами.
Подогревает интерес к иностранным мужчинам и их относительная недоступность — для многих девушек это первая настоящая возможность познакомиться с иностранцем не виртуально, а очень даже реально. И познакомиться не просто так, а именно с романтической целью, зацепить, покорить, провести время вместе, а дальше — чем судьба не шутит? Как бы наивно это ни звучало, но многие девушки действительно рассматривают знакомство с иностранцем как билет в лучшее будущее и не собираются упускать свой шанс! Провоцируется такой интерес и самими иностранцами, которые зачастую совсем не против завести интрижку или просто весело провести вечер.
Насколько далеко может зайти такая «любовь к футболу»? И как флиртовать с иностранцем без последствий?
Первым делом, конечно, стоит выкинуть из головы все матримониальные планы и планы «покорения» иностранного ухажера. Не стоит заранее ставить себя в зависимое от иностранца положение, зацикливаться на нем эмоционально. Ничего, кроме несбывшихся надежд и разочарования, это не принесет.
Не стоит провоцировать внимание иностранца, в том числе нездоровое внимание, откровенным стилем в одежде или поведении. Это в принципе не самый лучший способ обратить на себя внимание, а в данном контексте еще может быть и воспринят однозначно неправильно.
Не стоит преувеличивать знаки внимания, оказанные иностранцем. Надо понимать, что все признания в любви и клятвы вечной верности — это не более чем слова, сверхэмоциональный способ выразить свою симпатию. Относиться к таким бурным проявлениям чувств надо соответственно, не принимая близко к сердцу.
Проводя время в компании иностранцев, не стоит забывать о том, что в других странах существуют другие стандарты поведения. И если для нашей страны нормальным считается, если мужчина платит за женщину в баре или транспорте, пусть даже он сам ее пригласил, то в большинстве других стран принято каждому платить за себя. Общий совет, который можно дать тут, такой: будьте готовы рассчитывать на себя во всех ситуациях и не увлекайтесь собственными фантазиями. Пусть праздник остается праздником, но не забывайте, что после каждого праздника наступают будни.
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