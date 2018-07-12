«Это было трудно»: Ева Лонгория показала фигуру после беременности

Никто не станет спорить, что долгожданное материнство приносит массу положительных эмоций, но «интересное положение» зачастую не лучшим образом сказывается на фигуре. Звезды шоу-бизнеса умудряются через считанные недели показывать тонкие талии, как будто и не рожали. В сети обсуждают внешность американской актрисы Евы Лонгории , которая несколько недель назад впервые стала мамой.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория всегда отличалась изяществом. Невысокая миниатюрная брюнетка запомнилась телезрителям выразительными чертами лица и точеной фигурой. Но во время беременности красавица сильно прибавила в весе и ее формы заметно увеличились. Внимание поклонников приковано к актрисе, которая поделилась кадрами первой фотосессии после беременности: «Не буду лгать, это было трудно! Пытаюсь кормить грудью и вставить в свое расписание Сантьяго… Для журнала HOLA! USA. Не могу дождаться, когда вы увидите снимки!»

Как известно, знаменитость родила сына 19 июня в Лос-Анджелесе. Вместе с мужем Хосе Антонио Бастоном она решила назвать первенца Сантьяго Энрике. На новых фото заметно постройневшая Лонгория запечатлена в шелковом халате черного цвета, под которым виднеется нижнее белье. По всей вероятности, Ева решилась на откровенные публикации, которых с нетерпением ждут фанаты ее творчества: «Она еще не вернулась в форму, но интересно будет увидеть, как она выглядит в белье». «Ева сильно поправилась во время беременности, теперь придется худеть долго». «Она красивая в любом весе, обожаю эту актрису». «Невероятная Лонгория, она не склонна к полноте, сейчас уровень гормонов нормализуется и она вновь станет стройной». «У нее очень красивое лицо, потому ничего страшного, если стала весить больше, фигуру поправит со временем».

Удивительно, что Ева поспешила вернуться к работе спустя всего три недели после родов, ведь она и ее муж — люди обеспеченные, потому дело явно не в деньгах. По всей вероятности, актриса не хочет надолго засиживаться в декрете, поскольку очень востребована в профессиональном плане. Среди знаменитостей немало мам, которые успешно совмещают работу и карьеру, Лонгория вполне может стать одной из них.