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Как снять зуд после укусов мошкары?
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Как снять зуд после укусов мошкары? 

АиФ Пермь 4 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Недавно сильно искусали мошки. Место укуса опухло и чесалось. Что в этом случае делать?
«Мошка — кровососущее насекомое. Оно не жалит, а присасывается. Чтобы напиться крови, использует слюну, которая помогает расширить сосуды. Компонент этой слюны может вызвать аллергию. Также в ранку могут попасть микроорганизмы, вызывающие раздражение, — пояснил врач аллерголог-иммунолог, доцент кафедры ПГМУ Дмитрий Шилов. — При походе в лес советую использовать репеллент, защищающий от клещей, комаров и мошкары. Если реакция выраженная, то стоит нанести на место укуса антигистаминный гель. Если зуд совсем нестерпимый — примите антигистаминные таблетки. При выраженной реакции советую обратиться к аллергологу».
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