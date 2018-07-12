Кайли Дженнер сменила имидж и оголила пышные бедра в новой фотосессии

20-летняя Кайли Дженнер сменила имидж и поделилась кадрами с горячей фотосессии.

Молодая мама Кайли Дженнер после рождения дочери Сторми не часто балует своих фанатов горячими снимками. Она уделяет время семье и дочери, но и не забывает про собственную линию косметики Kylie Cosmetics, на которой зарабатывает миллионы.

На этот раз звезда поделилась несколькими кадрами со съемок рекламной компании своего бренда, в котором она всегда снимает саму себя. Надо сказать, что фотосессия получилась очень горячей!

Кайли примерила смелые образы из латекса, кожи и пластика, а макияж в неоновых оттенках добавил дерзости взгляду.

Жаркое фото Кайли за считанные часы набрало около 3 млн лайков. Поклонники восхищаются формами молодой мамы и советуют остаться блондинкой.

А как тебе новый образ Дженнер?

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Фото:Instagram