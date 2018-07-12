В Кызыле Госавтоинспекцией Тувы организован автоквест «Семья рулит»

В столице республики Госавтоинспекцией Тувы и Департаментом культуры, спорта и молодежной политики Мэрии города Кызыла организован и проведен необычный конкурс для молодежи — автоквест. Отметим, что конкурс с каждым годом набирает обороты, становится все масштабнее и интереснее, и уже является доброй традицией.

Мероприятие проведено в целях повышения культуры вождения среди молодых водителей, неукоснительного соблюдения ПДД, сплочения молодых семей и пропаганды здорового образа жизни.

В играх приняли участие 4 команды, которым предстояло за один час пройти определенный маршрут, состоящий из нескольких дистанций. Чтобы попасть на следующую точку, командам нужно было выполнить определенное задание. Например, разгадать ребус, ответ на который указывал на место, куда необходимо было добраться.

На задании, где требовалось найти место, указанное на рисунке, помогали своим родителям дети, которые также участвовали в игре. Внимательность и смекалка детей помогла своим командам заработать дополнительные очки, тем самым, увеличив шанс на победу.

При прохождении квеста оценивались знания Правил дорожного движения и навыки управления транспортным средством.

В итоге, с заданиями успешно справились все команды. Молодые семьи получили массу удовольствия и положительных эмоций от совместно выполненной работы. Данный конкурс оставил лишь яркие воспоминания.

Всем участникам автоквеста были вручены памятные подарки и грамоты. По окончании церемония награждения все участники мероприятия сделали памятную фотографию.

Необходимо отметить, что зачастую аварии происходят от отсутствия элементарного уважения и безответственности водителей и пешеходов. По этой причине Госавтоинспекцией Тувы на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на повышение знаний граждан в области обеспечения безопасности участников дорожного движения.