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Мавроди «воскрес» и запел
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Мавроди «воскрес» и запел 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Twitter-аккаунт основателя системы финансовых пирамид Сергея Мавроди, похороненного в конце марта, «запел». В официальном профиле бизнесмена появились строчки из песни группы «Гражданская оборона».
«Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней. Последний кораблик остыл. Последний фонарик устал», — гласят твиты в аккаунте махинатора. Это первая строчка песни «Моя оборона», также известной как «Пластмассовый мир».
В профиле Мавроди также появлялись сообщения о продаже его криптовалюты. 30 мая «команда Мавроди» пыталась организовать флешмоб, участники которого должны были выходить на улицы в маске Мавроди. В качестве бонуса им обещали криптовалюту MVR и ETH.
Основатель «МММ» и других финансовых пирамид скончался 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Сообщалось, что он страдал от нескольких хронических заболеваний, в частности язвы и атеросклероза, также у него имелись признаки запоя.
Предпринимателя хоронили в закрытом гробу. Родственники от тела бизнесмена отказались. За телом в морг приезжала его бывшая жена, брат предпринимателя запретил хоронить его на семейном участке на Хованском кладбище рядом с отцом и матерью.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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