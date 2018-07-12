Биг Бену вернут исторический облик

Главный символ Великобритании вернется к оригинальной сине-золотой цветовой гамме, сообщает Guardian со ссылкой на архитекторов, курирующих проект. Кроме того, после реставрации на знаменитой Елизаветинской башне, которую нередко называют Биг Беном в честь ее самого большого колокола, вновь появятся кресты святого Георгия, покровителя Англии.

Стрелки, цифры и орнаменты на башенных часах, начавших свой ход в 1859 году, изначально были ярко-синего цвета, а шесть щитов с крестами над каждым из четырех циферблатов — красно-белыми. Однако в тридцатых годах двадцатого века все декоративные элементы перекрасили в черный цвет, чтобы не бросалась в глаза грязь и копоть. Теперь, в рамках капитальной реновации, башне решили вернуть исторический облик.

"Новая цветовая схема не будет радикально отличаться от того, что мы видим сейчас, но приблизит внешний вид башни к тому, какой она задумывалась изначально — объясняет Том Брейк, член британского парламента от партии либеральных демократов. — Я с нетерпением жду того, как башня с часами приобретет свой исторический облик и, вместе с ним, былое величие". Брейк отметил, что щиты с крестами святого Георгия «воплощают все самое лучшее, что есть в Англии и английской натуре», бегло добавив, что другие нации, проживающие в Великобритании, будут не против.

По информации Guardian, работа реставраторов основывается на акварельном рисунке 1838 года руки архитектора Чарльза Бэрри, который и был автором проекта башни и здания парламента. Кроме того, исследователи изучили оригинальные чертежи и архивные фото и взяли образцы старой краски на часах, чтобы обновленная цветовая схема как можно точнее соответствовала оригинальной.

Напомним, что реставрация механизма и циферблата часов, а также самой башни Елизаветы началась в августе прошлого года и продлится до 2021. Ремонтные работы обойдутся британскому парламенту в 61 миллион фунтов.