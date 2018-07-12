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Мать согласилась ослепить дочь ради ее здоровья
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Мать согласилась ослепить дочь ради ее здоровья 

МедикФорум 4 часа назад
Фото: МедикФорум
Эта женщина разрешила своей 14-летней дочери добровольно ослепнуть. Нелегкое решение было принято для спасения девочки от побочных эффектов расстройства, из-за которого у неё в 6 лет начался пубертатный период. 14-летняя Мэйзи Досвелл из английского Восточного Суссекса входит в число всего 40 жителей нашей планеты, которые страдают от синдрома Майре (Myhre syndrome), из-за которого у неё уже в 6 лет начали расти лобковые волосы, в 7 начались менструации и развилась глухота на левое ухо. Но самыми тяжёлыми симптомами редкого синдрома стали изматывающие головные боли, которые требовали приёма мощных обезболивающих вроде морфина. Из-за этих болей девочка большую часть времени проводила в постели. Единственным радикальным средством помощи ребёнку была установка шунта в мозг, которые бы помог облегчить внутричерепное давление, вызывающее головные боли. Однако 39-летняя мама Мэйзи знала о том, что после этой операции ее дочь потеряет зрение. Женщина признается, что ей необходимо было сделать выбор между зрением дочери и нормальной жизнью, которой у нее просто не существовало. Головные боли продолжались бесконечно, из-за них девочка не могла встать и выйти на улицу, и вот почему женщина дала согласие на операцию. Пока что Мэйзи ослепла не полностью, но после того, как две недели назад ей установили шунт в мозг, ее зрение стало ухудшаться. Врачи заявили, что полная потеря зрения произойдёт в течение нескольких месяцев. Синдром Майре — редкое расстройство соединительной ткани, затрагивающее самые разные части тела. Среди его симптомов нарушения интеллекта и речи, дефекты сердца и пищеварения, похожее на аутизм поведение, утрата слуха, ограниченная подвижность суставов и специфические черты лица. Синдром вызывается генетическими мутациями, он неизлечим, а терапия сосредоточена на управлении симптомами, что может также потребовать хирургии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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