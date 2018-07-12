Рассел Кроу стал похож на Санта-Клауса: фото

«Гладиатор» уже не тот — на днях папарацци удалось сфотографировать 54-летнего Рассела Кроу , и он очень отличается от того мускулистого бойца, которого мы еще помним. Располневший актер попал в объективы камер в Диснейленде.

Рассел был в спортивном костюме и с густой бородой. Интернет-пользователи отметили, что теперь он напоминает Санта-Клауса. Не исключено, что в скором времени Расселу предложат сыграть доброго волшебника.

Рассел Кроу

Рассел Кроу распродает свои вещи на аукционе «Искусство развода»

Ходят слухи, что Кроу специально поправился ради роли в фильме «Исчезнувший мальчик», который основан на мемуарах Гаррарда Конли. Рассел Кроу и Николь Кидман играют религиозных родителей подростка-гея. По сюжету они отправляют ребенка в специальный лагерь, где он проходит курс разговорной психотерапии, чтобы «излечиться».

Рассел Кроу