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Рассел Кроу стал похож на Санта-Клауса: фото
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Рассел Кроу стал похож на Санта-Клауса: фото 

Журнал ОК! 4 часа назад
«Гладиатор» уже не тот — на днях папарацци удалось сфотографировать 54-летнего Рассела Кроу, и он очень отличается от того мускулистого бойца, которого мы еще помним. Располневший актер попал в объективы камер в Диснейленде.
Рассел был в спортивном костюме и с густой бородой. Интернет-пользователи отметили, что теперь он напоминает Санта-Клауса. Не исключено, что в скором времени Расселу предложат сыграть доброго волшебника.
Рассел Кроу
Рассел Кроу распродает свои вещи на аукционе «Искусство развода»
Ходят слухи, что Кроу специально поправился ради роли в фильме «Исчезнувший мальчик», который основан на мемуарах Гаррарда Конли. Рассел Кроу и Николь Кидман играют религиозных родителей подростка-гея. По сюжету они отправляют ребенка в специальный лагерь, где он проходит курс разговорной психотерапии, чтобы «излечиться».
Рассел Кроу
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