Можно ли пить воду из-под крана в Коми? 

Обязательно ли кипятить водопроводную воду?
«Пить или не пить воду из-под крана — решает каждый человек сам. Вода из-под крана в большей части населённых пунктов республики соответствует установленным гигиеническим требованиям (безвредна, безопасна и благоприятна). Но есть случаи отклонений. Содержание железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/дм3. Однако эта норма часто нарушается. К примеру, питьевая вода на выходе с водоочистных сооружений полностью соответствует установленным требованиям. Но пока она доходит до потребителя по водоразводящей сети, зачастую довольно протяжённой, вода может загрязниться от контакта с материалом труб. Могут надеяться на улучшение качества питьевой воды жители Микуни: там работы по обновлению водопровода уже идут, — отвечает начальник отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Коми Александр Рымарь. — Гигиенические нормативы не утверждают, что питьевая вода должна быть стерильной. Вода — универсальный растворитель. Она содержит массу микро— и макроэлементов, незаменимых для человека, которые в процессе кипячения могут изменить своё содержание».