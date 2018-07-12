Кровавая бойня в Курске: что натворили два дезертира в 1968 году

В 1968 году «Голос Америки» сообщил невероятную новость: 26 сентября два солдата срочной службы расстреляли в городе Курске семью коммунистов . В знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

На самом деле все было несколько проще. И намного страшнее. Никакого политического подтекста эта история не имела, но было убито 14, и ранено 17 человек. Среди убитых были маленькие дети. Что же произошло?

Действующие лица

Террористический акт на Привокзальной площади осуществили два солдата из воинской части внутренних войск, расквартированно

й в Курске. Это рядовой Виктор Николаевич Коршунов и ефрейтор Юрий Степанович Суровцев.

Ефрейтор Суровцев был писарем при штабе, к моменту события отслужил один год. Он характеризовался, как человек, отличающийся повышенной нервной возбудимостью, впечатлительност

ью, склонностью к слезам и фантазированию. В личном деле отмечено так же, что Суровцев проходил лечение в Курской областной психиатрической больнице с признаками психического инфантилизма. [С-BLOCK]

Рядовой Коршунов был полной противоположност

ью Суровцеву. Скрытный, жестокий, нелюдимый. Был отчислен из института, как сказано «за поведение, недостойное советского студента». Неоднократно высказывал мысли о самоубийстве.

Возможно, на характер Коршунова повлиял тот факт, что его отец в годы войны служил полицаем и был осужден за измену Родине. Срок службы Коршунова подходил к концу. Он был лучшим стрелком части, имел знак «Отличник советской армии».

Причина

Коршунов получил письмо от своей девушки, в котором она сообщала, что отношения между ними кончились, и она выходит замуж за другого.

Коршунов решил уйти из жизни. Но не просто так, а красиво, чтобы узнали и прочувствовали все. И, разумеется, с собой следовало прихватить как можно больше народу. Зачем все это было Суровцеву — сложно сказать. Видимо, его смог убедить Коршунов, который, в этом дуэте был безоговорочным лидером.

Первоначальный план

«Мстители» решили напасть на какое-нибудь серьезное учреждение, чтобы резонанс был как можно более широким. Для таких целей подходил горком КПСС , здание управления внутренних дел или городской прокуратуры . Решили не мелочиться, а штурмовать горком. Солдаты подготовились: взяли два автомата Калашникова с боезапасом. Причем, весь этот арсенал они спрятали в чемоданах, а чтобы автоматы поместились в чемодан, пришлось отпилить приклады. 25 сентября солдаты покинули часть и отправились на дело. Однако, от идеи захватить горком пришлось отказаться. В том же здании располагался опорный пункт милиции, а быть сразу же застреленными не входило в планы Коршунова.

Теракт

Тогда солдаты отправились к железнодорожному вокзалу. Там, в доме, выходящем окнами на привокзальную площадь, жила приятельница Коршунова и Суровцева. По некоторым сведениям, оба даже бывали иногда у нее в гостях.

То, что было дальше, напоминает фильм ужасов. Они позвонили в квартиру, где все уже спали. Хозяйка спросила, кто там. Коршунов попросил позвать Тамару. Хозяйка, узнав голос, открыла дверь и тут же упала, скошенная автоматной очередью.

В квартире находились восемь человек, в их числе дети.

Ворвавшись, преступники расстреляли младшую дочь хозяйки и ее мужа, затем убили их детей — мальчика и двухлетнюю девочку.

Проснулась и выбежала Тамара — старшая дочь хозяйки. Коршунов отшвырнул ее в сторону и переключился на заплакавших детей. Старшую девочку застрелил, а младшей, как утверждают ветераны милиции, разбил голову утюгом. Живой осталась только Тамара. Ее связали и заперли в ванной. [С-BLOCK]

До полудня 26 сентября бандиты пьянствовали в квартире, заваленной трупами, смотрели телевизор. Когда кончилась водка, Суровцев спустился в магазин и купил еще.

В полдень Суровцев и Коршунов решили, что пора продолжить начатое. Они заняли позицию у окна, из которого отлично просматривалась широкая привокзальная площадь, и начали стрельбу короткими очередями. Людей на площади было много, и жертвами этой стрельбы стало еще пять человек. К счастью, на площади находились участники Великой Отечественной войны. Фронтовики сразу оценили ситуацию, поняли, откуда стреляют, и сумели увести часть людей в безопасное место.

Затем появился автозак с осужденными, которые должны были в этот день убыть на этап. Бандиты открыли стрельбу по автозаку, одного из тех, кто в нем находился, убили. Водитель сумел сориентироваться и отогнать машину в сторону, иначе жертв было бы еще больше.

Вот тут, наконец, появилась милиция. Соседи, слышавшие ночью автоматные очереди, звонили на номер 02 и раньше, но им не поверили. Какая в советском городе может быть стрельба? [С-BLOCK]

В соседней квартире устроили штаб, где собрались самые крупные милицейские чины. На постоянной связи с ними был Кремль.

С террористами начали переговоры. Коршунов, к этому моменту уже здорово пьяный и взведенный убийствами и кровью до предела, кричал, что никого слушать не будет и что он хочет умереть.

Прибыло военное начальство дезертиров. Офицер попытался уговорить Суровцева, чтобы тот, как старший по званию, приказал Коршунову сдаться, однако, Суровцев ответил, что Коршунов его слушается. Наконец, у Суровцева началась истерика, и он расстрелял напарника, после чего сдался. Впрочем, по некоторым версиям, Коршунов застрелился сам.

Финал

Выводили Суровцева, переодев его в милицейскую форму, боялись самосуда со стороны собравшейся у подъезда толпы. Во избежание эксцессов, суд заседал в Орле.

Суровцева приговорили к высшей мере наказания — расстрелу.

Слухи

Поскольку в Советском Союзе не принято было придавать огласке такого рода истории, наши люди узнали о случившемся в Курске из передач «Голоса Америки» и по слухам. А слухи были самые разнообразные.

Например, многие утверждали, что дезертиры специально дожидались автозака, поскольку хотели освободить кого-то из заключенных. Но это, видимо, легенда. Вряд ли солдаты могли знать о времени прибытия автозака и о маршруте его следования.

Журналисты, которые описывали эту историю, высказывают мнение, что не более чем легендой является и замысел бандитов захватить горком. Очень может быть. Вполне вероятно, что они сразу и направились в знакомую им квартиру на привокзальной площади.

Еще одна легенда гласит, что Суровцев был осужден на 11 лет, и что такой мягкий приговор поверг в шок жителей Курска. Это тоже неправда. Суровцев был расстрелян.