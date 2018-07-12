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Волгоградцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе
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Волгоградцев приглашают поучаствовать в фотоконкурсе 

АиФ Волгоград 4 часа назад
Конкурс «Волгоград — город счастливых людей» на лучшее фото объявил комитет мэрии по культуре.
Как сообщает пресс-служба мэрии, конкурс приурочен ко дню рождения Волгограда, поэтому фоном на фотографиях обязательно должен выступать именно наш город. «В жизни есть миллионы поводов улыбнуться. Участникам конкурса достаточно показать одно из таких пережитых мгновений счастья — например, свадьбу или день рождения, защиту дипломной работы или встречу старых друзей, закат на Волге или селфи у фонтана…В каждом семейном альбоме, мобильном телефоне всегда найдутся такие снимки», — отмечают в пресс-службе.
Работы, присланные на конкурс, представят на выставке во время празднования Дня города. Победителей выберут с помощью народного голосования на этом сайте.
Фотографии принимаются на конкурс до 24 августа. Подробнее о конкурсе смотрите здесь.
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