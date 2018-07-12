Николь Кидман раскрыла секреты красоты и счастья

В 51 год актриса наконец поняла, как надо жить.

Предупреждаем сразу: на самом деле там особо ничего такого. Все эти секреты давным-давно раскрыты и растиражированы в многочисленных книгах и статьях. Однако как не взглянуть на красоту и счастье с точки зрения одной из самых красивых и счастливых ( Николь Кидман , в отличие от многих своих коллег, уже 12 лет состоит в браке, у нее четверо детей) актрис в мире? Тем более что все эти выводы она сделала только к 51-летию, которое отметила в июне, да и среди ее советов есть все же несколько забавных и небанальных.

Николь Кидман красивая…

«Самое главное, в первую очередь нужно быть благодарной жизни за все, — подчеркивает австралийка, цитирует ее Byrdie. — Если есть выбор, поспать подольше или встать пораньше на зарядку, то лучше поспать, а потом больше времени уделить деткам. И вообще, это прекрасное чувство, когда утро можно начать не спеша. Счастье — это просто сидеть и читать свежую газету. Счастье — в последнюю минуту решить не делать ровным счетом ничего, даже если была куча планов на день. Ведь это круто — расслабляться и обращать больше внимания на себя любимую, да и на родных тоже».

Если же звезда все же отказывается предаваться безделью, то день она проводит, бегая, плавая или катаясь на велосипеде. Тоже, заметьте, виды спорта, доступные большинству и по здоровью, и по средствам.

…и счастливая (со вторым мужем, певцом Китом Урбаном)

Поддерживать красоту Кидман помогают средства, которые мы так же легко можем взять на вооружение, — витамин C постоянно и массаж периодически. А остается счастливой Кидман благодаря тому, что ведет «теплые беседы с мужем, несмотря на солидный стаж в браке». Девочки, записываем!

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