В Старом Крюково прошел I этап веревочного курса для участников трудовой бригады

5 июля 2018 г. специалистами ГБУ «Славяне» был проведен I этап веревочного курса для участников трудовой бригады.

Спортивно — игровая программа началась с упражнений на знакомство, что позволило участникам лучше узнать друг друга. С целью сплочения для участников были подготовлены задания, которые можно было выполнить, объединив усилия:

— Минное поле. Перед участниками нарисовано поле 3х5 квадратов, нужно пройти поле, не наступая на «мины».

— Переправа. Необходимо перепрыгнуть через веревку, не задев ее и помогая друг другу.

— Кольцо. Нужно пройти через обруч, держась за руки.

— Канат. К дереву привязан канат. Ребята должны встать в ряд и держать канат натянутым. Нужно сделать так, чтобы крайний участник смог дотронуться до дерева.

I этап веревочного курса завершился игрой «Счет». Участники встали в две колонны и с помощью похлопываний по плечу передавали друг другу трехзначные числа по принципу «Сломанного телефона».