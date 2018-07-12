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В Старом Крюково прошел I этап веревочного курса для участников трудовой бригады
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В Старом Крюково прошел I этап веревочного курса для участников трудовой бригады 

Управа района Старое Крюково 4 часа назад
5 июля 2018 г. специалистами ГБУ «Славяне» был проведен I этап веревочного курса для участников трудовой бригады.
Спортивно — игровая программа началась с упражнений на знакомство, что позволило участникам лучше узнать друг друга. С целью сплочения для участников были подготовлены задания, которые можно было выполнить, объединив усилия:
— Минное поле. Перед участниками нарисовано поле 3х5 квадратов, нужно пройти поле, не наступая на «мины».
— Переправа. Необходимо перепрыгнуть через веревку, не задев ее и помогая друг другу.
— Кольцо. Нужно пройти через обруч, держась за руки.
— Канат. К дереву привязан канат. Ребята должны встать в ряд и держать канат натянутым. Нужно сделать так, чтобы крайний участник смог дотронуться до дерева.
I этап веревочного курса завершился игрой «Счет». Участники встали в две колонны и с помощью похлопываний по плечу передавали друг другу трехзначные числа по принципу «Сломанного телефона».
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