Как трактовали сны на Руси

На Руси всегда верили в вещие сны. И некоторые сновидения однозначно толковались как сулящие несчастья и неприятности. Какие же признаки они содержали?

Кровь

Увидеть во сне кровь всегда считалось плохим знаком. Например, если человеку снилось, что у него идет кровь изо рта, носа, ушей — это сулило болезнь. Правда, сомнологи — специалисты по снам — полагают, что такие сновидения имеют чисто физиологическую причину: так организм предупреждает нас о недуге.

Выпадающие зубы

Если снилось, что выпал зуб, это предвещало потерю, иногда — чью-либо смерть. Если зуб во сне выпадал с кровью, ожидалось, что заболеет или умрет кто-то из кровной родни.

Видеть голым себя или другого

Русские также видели в этом очень плохой знак. Если видели голым во сне себя — это означало, что скоро заболеешь. Если другого — значит, заболеет он. Не исключено, впрочем, что такие сны посылает нам подсознание, ведь оно может почувствовать болезнь гораздо раньше, чем ее симптомы станут очевидными. Точно так же мы на подсознательном уровне «считываем» признаки болезни и у других, например, по их внешнему виду.

Грязная вода

Видеть во сне грязную воду предвещало неприятности, причем любого характера. Если снилась просто грязь — это сулило болезнь.

Увядшая трава

Если свежая трава сулила всяческие удачи, то увядшая — напротив, неприятности, обычно болезнь.

Кусающая собака

Если человеку снилось, что его покусала собака, это означало грядущую ссору с кем-то из друзей или предательство друга.

Волки всегда ассоциировались с чем-то враждебным. Для русских увидеть во сне волка означало, что у них есть серьезный враг.

Кошка

Видеть во сне кошек у русских никогда не считалось добрым знаком. Это означало, что у вас есть недоброжелатели, которые могут о вас сплетничать или даже причинить серьезные неприятности.

Змеи во сне также предвещали ссоры, злость, конфликтные ситуации.

Сон не сулил ничего доброго. Если снилась просто соль, это предрекало легкую болезнь. А если снилось, что вы ее рассыпали, вас ждала ссора с близкими.

Мелкие деньги

К сожалению, видеть их во сне не предвещало ничего хорошего. Считалось, что это к слезам.

Увидеть во сне иголку было очень дурным знаком. Это предвещало неприятности в самых разных сферах жизни, в основном связанные с другими людьми.

Цыгане

Если снились цыгане, это говорило о грядущем обмане, а также денежных или материальных потерях. Считалось, что если приснился такой сон, в ближайшее время нельзя никому давать в долг.

Свадебное платье

Если такой сон снился незамужней девушке, тут было о чем беспокоиться. Сновидение могло предвещать серьезные неприятности, болезни или даже смерть.

Снег или зима

Такие сны указывали на то, что кто-то вас разлюбил или вы боитесь, что вас разлюбили. Если снилось, что идете по глубокому снегу, это говорило об охлаждении со стороны кого-то из вашего окружения.

Стричь волосы

Это предвещало какую-то потерю — может быть, денег или вещей, а может быть, и кого-то из близких.

Умершие близкие

Вообще-то сами по себе сны о покойниках не всегда сулили что-то плохое. Например, считалось, что увидеть во сне умерших родителей — к перемене погоды. Но если мертвец пытался увести спящего с собой, идти с ним ни в коем случае было нельзя — по примете, покойник уведет на тот свет, скоро умрешь… Если снилось, что мертвец уводит с собой другого человека и тот не возвращается назад, это к смерти того человека.

Сны, предвещающие смерть

Таких снов было много. Помимо выпавших зубов, смерть могли пророчить следующие сновидения: падение сверху небесного тела; падение в колодец; переправа на лодке через реку; мутная или затхлая вода; выкапывание ям; каркающая ворона; птица, которая во сне стучит в окно. Если вы видели, как кто-то из ваших близких уходит от вас не оборачиваясь или уплывает на лодке, корабле — значит, этому человеку суждено было вскоре умереть. Если вам снилось, что вы идете по песку, который вас затягивает, это также указывало на скорую кончину кого-то, кого вы любите в реальной жизни. К смерти снилась и пустая кровать, на которой вы надеялись увидеть близкого человека.

Кстати, многие сны, по мнению русских, следовало толковать от обратного. К примеру, смеяться во сне — к слезам, а видеть экскременты — к деньгам.