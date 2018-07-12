«Хватит кормить Китай!» Воронежская бизнес-леди об интернет-торговле

О том, как быть успешной бизнесвумен на стремительно развивающемся рынке интернет-торговли и хорошей мамой двоих детей, «АиФ-Черноземье» рассказала руководитель воронежской IT-компании Виктория Логачева.

На работу — за полминуты

Ирина Евсюкова, «АиФ-Черноземье»: Виктория, вы начали бизнес в IT-сфере, когда интернет в России только начинал развиваться. Как получилось, что из рекламы вы ушли в IT?

Виктория Логачева: Я работала на радио, мы открывали новую радиостанцию, когда у меня появился первый ребёнок. Днём я работала, по ночам делала сайт для радио. Причём это был конец 1990-х, когда интернет только начинался, модемы подключались через телефон, одну песню надо было качать всю ночь. Интернет был молодой, наивный, откровенный. Тогда я поняла, что это то, что меня зажигает. В 2002 году я открыла свою студию «Вызов». Мне хотелось, чтобы в названии было русское слово, понятное всем. Хотелось бросить вызов всем. А последние шесть лет я работаю ещё и над проектом OpenTrade Commerce. Мы занимаемся трансляцией информации из крупных интернет-магазинов Китая в интернет-магазины по всему миру. У нас есть клиенты в России, странах СНГ, Азии, Европы, Америки. Причём API (интерфейс прикладного программирования) по трансляции китайских товаров, на мой взгляд, у нас лучший в мире. Это самая корректная передача информации, которая происходит практически в режиме реального времени. Мы почти не даём рекламу, к нам приходят, потому что нас знают.

— Если в начале «нулевых» вы были первыми, то как сегодня обстоят дела с конкуренцией в вашей сфере?

— Конкуренция есть. Например, у кого-то очень классный дизайн сайтов, а у нас всё просто и аккуратно, здесь мы проигрываем. Зато у нас сильный сервис поддержки, люди годами с нами работают. Когда мы открылись, то были на пике популярности китайских сайтов. Затем на российский рынок пришел Aliexpress, он нас сильно подвинул. Кроме того, когда очень сильно подскочил курс валюты, закрылись многие сайты. Но конкуренция развивает бизнес. Когда мы начинали, весь бизнес был серый. На наших глазах произошла легализация, теперь наши клиенты работают «в белую», платят налоги. Я вообще люблю, когда всё прозрачно и понятно.

— Как вы строите взаимодействие с вашими сотрудниками?

— В проекте трудится удалённая команда. Я уже не представляю, как это — вставать с утра, краситься, ехать в офис. Моя дорога на работу занимает полминуты — встал, открыл ноутбук и работай.

У нас есть сотрудники в Грузии, Казахстане, Украине. По России — в Кирове, Белгороде, Старом Осколе и других городах. В Воронеже только я, финансовый директор и бухгалтер. К примеру, здесь сложно найти программиста, потому что рынок зарплат перегрет. Ведь в Воронеже много компаний, которые работают с зарубежными клиентами, и филиалов московских фирм.

Давайте продвигать российские товары

— Сегодня вы начинаете и другой проект, связанный с продвижением российских товаров. Расскажите о том, что подтолкнуло вас заняться этой темой.

— В «Опентрейд Коммерс» мы занимаемся трансляцией китайских товаров в интернет-магазины со всего мира. Но в какой-то момент мы решили — хватит кормить Китай. Давайте продвигать российские товары, чтобы наши покупатели вкладывали деньги в экономику своей страны. И придумали проект «Товарика», нашли инвестора. Получилось все одновременно — я забеременела и вела переговоры. Смеялась, что у меня два проекта в разработке, и релиз будет одновременно. Когда было принято решение, что инвесторы будут вкладываться в наш проект, на финальной встрече я сообщила, что беременна, но это их не остановило (за что им большой поклон), и проект начал развиваться.

Очень много факторов нас вдохновляет в этом проекте. Во-первых, покупатели заинтересованы в российских товарах. Это становится трендом. Во-вторых, на наших глазах российские деньги утекали в Китай. Появилось очень много дешевого контрафакта. Те люди, которые создают в России рабочие места, платят налоги, проходят сертификацию, не могут конкурировать. Им сложно выходить в интернет со своими товарами. Нужно сделать свой интернет-магазин, вкладывать в это деньги. Однажды мы ехали через Торжок и остановились там посмотреть город. Я открыла для себя торжокских золотошвей. Сотни лет они вышивают золотом всю российскую геральдику. А их сайт тогда был ужасен (сейчас, правда, подправили). Я с ними созвонилась, предложила им участвовать в нашем проекте.

— Но ведь чтобы запустить такой проект, нужны миллионы?

— Мне кажется, если у тебя интересное предложение, можно обойтись и без этого. Конечно, рынок интернет-торговли перенасыщен и российскими, и зарубежными магазинами. Я считаю, можно конкурировать за счёт качественного сервиса, честности и прозрачности.

Мы хотим не только заниматься продажами, но и рассказывать о людях, которые в условиях современной России занимаются производством. На мой взгляд, они какие-то невероятные. Например, компания, которая выпускает одежду с подогревом: жилеты, стельки. Я всегда мечтала о таком. Или одеяла из гималайской соли — прекрасно для аллергиков, людей с проблемами нервной системы. Для нас время, когда мы работаем над этим проектом, — это время открытий. И нам про эти открытия хочется рассказать всем.

Не запрещать, а контролировать

— Кроме того, что вы успешный IT-предпринимать, вы ещё и мама двоих детей. Причём второй ребёнок появился в вашей семье совсем недавно. Наверняка ваш старший сын тоже увлечён интернетом? Нужно ли, на ваш взгляд, как-то ограничивать детей в Сети?

— Мой старший сын учится на химическом факультете, и он очень увлечён этим. В интернете он просто активный пользователь. Часто я вижу, как он на компьютере играет в какую-нибудь игру, а рядом на ноутбуке параллельно идёт какая-нибудь лекция. Я не против того, чтобы давать детям гаджеты. Это наша реальность. Я хотела, чтобы мой ребёнок читал, поэтому сама читала ему перед сном лет до десяти. И сейчас он много читает сам и даже покупает бумажные книги. Задача родителей — контролировать и образовывать — так же, как мы объясняем ребёнку правила дорожного движения или общения с незнакомыми людьми. Я сторонник того, чтобы дети играли в хорошие развивающие игры. Агрессивные игры с кровопролитиями и взрывами — это уже для более взрослых людей. Детей надо учить делать выбор. Яблоко или груша? Эта футболка или другая? Родители должны не запрещать играть вообще, а предложить на выбор несколько игр, которые будут добрыми и развивающими. Это наша реальность, закрывать на неё глаза невозможно. И плюс есть риск, что ребёнок будет белой вороной в социуме, если он с друзьями не на одной волне. В школах уже электронные дневники, в университете лекции и задания выкладываются в соцсети. Ребёнок сейчас должен уметь делать презентацию к уроку. Конечно, если зависимость от интернета становится болезненной, если ребёнок перестаёт общаться и гулять, нужно вмешиваться. Гаджеты должны помогать учиться, общаться и развиваться.