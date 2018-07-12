Яровая рассказала, когда родителей начнут информировать о льготах при рождении детей

Ирина Яровая. Законопроект, который предусматривает обязательное информирование родителей при рождении ребёнка обо всех имеющихся федеральных и региональных льготах, будет принят до конца 2018 года. Об этом « Парламентской газете » рассказала автор инициативы, вице-спикер Госдумы

Законопроектом предлагается установить обязанность ЗАГС и МФЦ при регистрации рождения ребёнка информировать заявителей о мерах со стороны государства, на которые могут претендовать заявители. «Речь идёт о гарантиях как регионального, так и федерального уровня. Это в том числе и серьёзные налоговые формы поддержки, которые носят индивидуальный характер. Очень важно, чтобы человек мог реально пользоваться этими мерами помощи и знал о них. Соответственно, документ направлен на то, чтобы обеспечить реальное исполнение законодательства в части выделения финансирования и льгот для молодых семей», — пояснила Яровая.

Она напомнила, что в России уже работает единая государственная информационная система социального обеспечения, где можно узнать всё о полагающихся гражданам госгарантиях. «Однако пользуются системой, как правило, только продвинутые интернет-пользователи — важно же, чтобы о мерах поддержки знали все», — отметила депутат.