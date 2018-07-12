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Яровая рассказала, когда родителей начнут информировать о льготах при рождении детей
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Яровая рассказала, когда родителей начнут информировать о льготах при рождении детей 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Законопроект, который предусматривает обязательное информирование родителей при рождении ребёнка обо всех имеющихся федеральных и региональных льготах, будет принят до конца 2018 года. Об этом «Парламентской газете» рассказала автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Законопроектом предлагается установить обязанность ЗАГС и МФЦ при регистрации рождения ребёнка информировать заявителей о мерах со стороны государства, на которые могут претендовать заявители. «Речь идёт о гарантиях как регионального, так и федерального уровня. Это в том числе и серьёзные налоговые формы поддержки, которые носят индивидуальный характер. Очень важно, чтобы человек мог реально пользоваться этими мерами помощи и знал о них. Соответственно, документ направлен на то, чтобы обеспечить реальное исполнение законодательства в части выделения финансирования и льгот для молодых семей», — пояснила Яровая.
Она напомнила, что в России уже работает единая государственная информационная система социального обеспечения, где можно узнать всё о полагающихся гражданам госгарантиях. «Однако пользуются системой, как правило, только продвинутые интернет-пользователи — важно же, чтобы о мерах поддержки знали все», — отметила депутат.
Предполагается, что вместе со свидетельством о рождении родителям будут выдавать брошюру, где в простой и удобной форме будет рассказано, какие льготы может получить семья и куда стоит обратиться за помощью. «Сейчас законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении, он был предварительно поддержан профильными министерствами и думским комитетом, а также одобрен экспертным советом фракции „Единая Россия“. Закон должен быть принят до конца этого года», — сообщила Ирина Яровая.
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