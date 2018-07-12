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«Что ты такое?»: человекоподобная рыба-мутант напугала жителей Китая
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«Что ты такое?»: человекоподобная рыба-мутант напугала жителей Китая 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Необычный морской обитатель был обнаружен на одном из пляжей Китая.
Жители Китая обнаружили неизвестное морское существо, обладающее человекоподобной формой тела. Обитатель океана был найден на одной из пляжей на юге страны.
Видеозапись, на которой запечатлена странная человекоподобная рыба, размещена в YouTube. Размещенный девятого июля ролик уже собрал более сотни тысяч просмотров.
Как сообщает Daily Star, неизвестное существо выбросило на один из популярных пляжей в Китае, и отдыхающие были уверены, что оно мертво. В какой-то момент один из них собрался с духом и приблизился к мутанту, чтобы сделать фото. Удивительно, но чудовищная рыба оказалась жива и запаниковала, когда к ней прикоснулись.
Дальнейшая судьба существа и истинная природа его происхождения на данный момент неизвестна. Пользователи в Сети склоняются к тому, что это неизвестная форма жизни. Более скептичные зрители видео предполагают, что находкой является мутировавшая по неизвестной причине морская звезда.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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