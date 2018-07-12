«Я получил популярность»: в Волжском начался суд над каратистом, нокаутировавшем продавца

Продавец волжского рынка «Китай город» и известный в городе каратист, ударивший девушку из-за пары босоножек, встретились на первом судебном заседании.

Надежда взяла паузу и решили подумать над предложением о мировом соглашении

Прислонившись к стене, Надежда подписывает свое исковое заявление — в качестве моральной компенсации за переживания девушка просит 200 тысяч рублей.

— Наверное, я прошла все, что могла пройти, — признается бывший продавец обувного отдела. — Никогда в жизни ни один мужчина не поднимал на меня руку. После травмы я до сих пор хожу на физиотерапию — лечу и нос, и губу. А параллельно подыскиваю себе новую работу. Возвращаться в «Китай город» я не хочу.

Адвокат Виталия Толстова появляется в узком коридоре и зовет Надежду на разговор тет — а — тет.

— Сегодня Виталий впервые извинился передо мной, — делится Надежда. — Сказал, что полностью признает свою вину. Я лишь спросила: «А если бы такой же мужчина пришел к вашей дочери или девушке?». Покивал головой и еще раз извинился.

На первом судебном Надежде и Виталию Толстову предложили разрешить спор полюбовно — примириться и выплатить компенсации за лечение.

— Мы уже не в первый раз пробовали связаться с девушкой, — в общении с корреспондентом V1.ru заявил Виталий Толстов. — Сотрудникам полиции она сказала, что не готова говорить со мной — по разным причинам, которые мне неизвестны. И все же два раза мы пытались обсудить сумму компенсации. Надежда говорила о полутора миллионах, миллионе или хотя бы 500 тысячах. Я готов предложить около 50 тысяч рублей. Думаю, что эти деньги с головой покроет ей все лечение.

После предложения о примирении сторон, нокаутированная Надежда попросила время на раздумья — окончательный ответ девушка даст на следующем судебном заседании.

— Я получил определенную популярность, — признается Виталий Толстов. — Это сказывается и на работе, и на жизни. Сейчас я стараюсь, чтобы суд закончился максимально комфортно для всех сторон. Хочу сделать это быстрее и компенсировать девушке все расходы. В разумных пределах, конечно. Дата следующего заседания известна, и в следующий раз я могу сказать ей что — то лично. Не хочу делать это через посредников. Надежда может не бояться никаикх провокаций с моей стороны: что бы не случилось с ней и с ее семьей, меня заподозрят в первую очередь. Это было бы самой большой глупостью, которую я мог сделать.

Конфликт, из-за которого молодая волжанка попала к врачам, произошел в конце мая. Покупательница, решившая вернуть пару ношеных босоножек и получившая отказ, вернулась в отдел с сыном — известным в городе каратистом — Виталием Толстовым. Без лишних предисловий крепкий мужчина ударил Надежду по лицу.

На очной ставке с Надеждой мать спортсмена заявила, что скандал начался из-за грубости продавца. Чем именно молодая волжанка обидела покупателю, она не объяснила. Перед судебным заседанием адвокат Виталия Толстова связался с Надеждой и предложил ей компенсацию в размере 50 тысяч рублей.