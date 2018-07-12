Уберите огурцы. Продукты, которыми ни в коем случае нельзя закусывать алкоголь

Обычно при употреблении спиртного мы выбираем различные закуски, даже не подозревая, что такие сочетания могут навредить здоровью еще больше, чем алкоголь сам по себе. В список продуктов, которыми не стоит закусывать, ученые внесли даже те, что используются наиболее часто, например, маринованные огурцы.

Мясо

Его можно использовать как закуску, но только если речь не идет о жирном и жаренном. Такие продукты способны продлевать и, как итог, обострять действие алкоголя. Кроме того, создается нежелательная нагрузка на желчный пузырь, печень, а также желудок.

Свежие помидоры

С этим овощем крепкие напитки, а особенно водка, не сочетаются, поскольку оба способны лишь усиливать негативное воздействие друг друга. Спиртное усугубляет негативный эффект на стенки слизистой желудка со стороны органических кислот помидоров. Последствием могут стать вздутие живота или, что еще неприятней, несварение.

Маринованные огурцы

Пожалуй, одна из наиболее популярных у нас закусок в паре с маринованными помидорами не должна сочетаться со спиртным. Эти продукты обеспечивают чрезмерную нагрузку на печень и, кроме того, почки, которые из без того страдают от алкоголя.

Шоколад

В паре с алкоголем это угощение станет сильным ударом по поджелудочной, и без того нагруженной спиртным, что может приводить к кратоквременным спазмам. Последствиями способны служить воспаления и даже панкреатит.

Острое

Острые закуски, вроде мексиканских блюд, в состоянии усиливать негативное действие алкоголя. Если же сочетать их с крепким спиртным, к примеру, теккилой, существует риск ожога слизистой желудка или пищевода.

Фрукты

Как правило, фрукты весьма неплохо идут в комбинации с вином, в особенности белым. Однако чем они слаще, тем вероятнее, что организм переработает сперва их, а уже потом возьмется за алкоголь, что усилит опьянение. Лучше избегать в качестве закуски дыню, арбуз и виноград.

Торты

Если спиртное смешивать со сладким, они начнут конкурировать между собой в очереди на переваривание. Как и в случае с упомянутыми фруктами, сперва организм возьмется за торты или пирожные, пока алкоголю придется ждать. Впоследствии может наблюдаться выброс в кровь инсулина, опьянение придет быстрее, а на утро будет ожидать жесткое похмелье.]]>