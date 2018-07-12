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Предприятия-должники во Владимирской области лишаются электроэнергии
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Предприятия-должники во Владимирской области лишаются электроэнергии 

АиФ Владимир 4 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Режим ограничения энергоснабжение введен с 1 июня в отношении 51 неплательщика во Владимирской области, из них 19 погасили задолженность, сообщает ООО «Энергосбыт Волга».
По состоянию на 9 июля, долг клиентов за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком составил более 230 млн рублей. В суд направлено 76 исков на сумму почти 77 млн рублей. В сообщении говорится, что среди крупнейших должников — ООО «Раско» (долг 10,7 млн рублей), ООО «Муромтепловоз» (долг 7,8 млн рублей) и ООО «Ковров-МОЛЛ» (долг 5,9 млн рублей).
Сообщается, что непростая ситуация также складывается в сфере ЖКХ. Многие коммунальные организации накопили крупные долги. В отношении ООО «Вязники Энергия» введено ограничение электроснабжения, без электричества остались 12 котельных.
«В конечном счете заложниками в данной ситуации традиционно становятся люди, которые исправно платят по счетам, — отметил генеральный директор ООО «Энергосбыт Волга» Владислав Ефимов. — Своим бездействием в решении вопросов по оплате электроэнергии предприятия-должники лишают себя возможности своевременной и качественной подготовки технического оборудования к новому отопительному сезону».
Энергетики рассчитывают, что региональные власти вмешаются в ситуацию, чтобы урегулировать проблему с долгами в сфере ЖКХ, говорится в сообщении.
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