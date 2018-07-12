Любовь с первого взгляда. Семья Ясновых-60 лет вместе

Любовь с первого взгляда. Семья Ясновых-60 лет вместе

— Разрешите пройти! — уверенно сказал симпатичный юноша, на которого она, шестнадцатилетняя девушка, уже обратила внимание. Прислонившись к стене и выставив ножку вперед, она стояла на крыльце Дома культуры. — Пожалуйста, — робко ответила девушка и убрала ногу. Но он замер перед ней, словно вкопанный, и несколько секунд не мог шелохнуться. Их взгляды пересеклись, и то чувство, что зовется любовью, накрыло их обоих.

— Это была любовь с первого взгляда, — рассказывает бриллиантовый юбиляр семейной жизни Лев Федорович Яснов. — В тот день мы пришли с товарищами на танцплощадку. Город отмечал Первомай, и многие спешили на танцы. Подойдя к Дому культуры, мы поняли, что танцев не будет и собирались было уходить… как вдруг я увидел на крылечке ее. Алевтина стояла в зеленом платье с белым воротничком, ее шикарные волосы были заплетены в косы. Ноги сами понесли меня к ней. Она не мешала проходу, но я, словно не в себе, подошел и попросил пропустить меня. В ту самую минуту я понял, что влюбился.

Я не спросил у нее даже имени. Она ушла с подругами, а я вернулся к ребятам. Но словно сердцем чувствовал, что вечером увижу ее вновь. Так и произошло. Она пришла на танцплощадку. Мы долго танцевали, а потом я просил разрешения проводить ее до дома. Аля не отказала. Тогда я понял, что тоже понравился ей.

Слушая воспоминания супруга, Алевтина Ивановна трогательно улыбается и одобрительно кивает головой.

— С того самого дня мы стали дружить, — подхватывает она рассказ мужа.

— Лев жил в Навашине, а я — в Липне. Каждый раз он ходил провожать меня. Местным ребятам не нравилось, что в их район повадился «чужак». К слову, тогда многие парни предлагали мне дружбу, но я всем отказывала. Видимо, их задевало, что жениха я выбрала городского. Местные не раз подкарауливали Льва и угрожали. Требовали, чтобы он отказался от меня. Иногда дело доходило до драк.

Мы встречались два года, после чего, не сказав родителям, подали заявление в ЗАГС. Роспись назначили на 13 мая (1958 года — прим. ред.). Как раз в это время мне пришел вызов на сессию в Горький. Я подавала документы в учетно-кредитный техникум Госбанка СССР. Мы расписались, и, можно сказать, с собственной свадьбы я уехала сдавать экзамены.

После моего возвращения мы устроили торжество. Это, действительно, был пир на весь мир! Гуляли и в Навашине, и в Липне, несколько дней. Мои родители продали корову, чтобы купить приданое и организовать праздник. После свадьбы мы стали жить у родителей мужа.

Вскоре я забеременела. В то время Лев часто ездил в рабочие командировки. Вот и, когда пришло время рожать, его не было рядом. В 1959 году на свет появился наш первенец Геночка. Моему счастью не было предела. Но долго длиться ему не пришлось… Когда сыну исполнилось два с половиной месяца, он тяжело заболел. Мы лежали в больнице. Не знаю, то ли врачи что-то делали не так, то ли болезнь оказалась настолько коварной, но наш Геночка умер…

Муж примчался из Баку, и мы вместе переживали эту тяжелейшую утрату.

Спустя год у нас родилась доченька. Большой и неожиданный подарок сделал мне супруг в честь ее рождения. Прямо из роддома он привез нас в новую квартиру, которую получил от предприятия. Мы стали обживаться, воспитывать дочь. Людочка росла крепкой и здоровой девочкой. Я продолжала учиться на заочном отделении и работала в Госбанке. Муж трудился на заводе «Ока» в цехе «Эра» электромонтажником. Он по-прежнему часто ездил в командировки, а я с нетерпением ждала его возвращения.

Когда дочери исполнилось десять лет, я снова забеременела. Из-за случившихся преждевременных родов малыш так и не смог окрепнуть. Еще один удар! Второй ребенок! Наш сынок! Я на стену лезла от горя. Лев также тяжело переживал, но старался поддерживать меня и возвращал к жизни.

Оборачиваясь назад, я жалею только об одном, что не рожала еще! Мы с мужем очень любим детей. В нас столько любви, которую мы могли бы им подарить. Сегодня мы счастливые бабушка и дедушка двух внуков. Старшему Андрею 35 лет, Александру — 27, он не женат. А вот Андрей в браке с супругой воспитывают дочь Ангелину — нашу правнучку. Мы любим собираться большой семьей. Внуки часто приезжают к нам, чтобы помочь по хозяйству. Дочь живет в соседнем подъезде и также помогает нам во всех бытовых вопросах. Мы счастливы, мы любим друг друга и продолжаем жить в ладу и гармонии, как это было всегда.

На вопрос о личном секрете семейного счастья Лев Федорович и Алевтина Ивановна в один голос отвечают, что никакого секрета нет. Любовь, которая пронзила сердца молодых в далеком 1956‑м, по сей день горит в них, не угасая, являясь, пожалуй, тем самым заветным ключиком к счастливой совместной жизни.

Всегда становится светло на душе от встречи с такими людьми и их историями любви и верности. Когда я брала интервью у бриллиантовых юбиляров Ясновых, мне посчастливилось побывать у них дома. Супруги живут в уютной квартире, на стенах которой в красивых рамках висят дорогие для них фотоснимки. На них запечатлены памятные события ушедших лет, все те, кто дорог Льву Федоровичу и Алевтине Ивановне: дочь Людочка, внуки, правнучка.

Из комнаты доносятся переливы птичьих голосов. Оказывается, наши герои любят птиц. В разных клетках у них проживают щегол, канарейка и попугай. Алевтина Ивановна познакомила меня с пернатыми, рассказав при этом особенности поведения каждого.

Из окон квартиры виднеется маленький садик. Здесь растут каштан, рябинка, елочка, сиреневый куст. Терпкий запах лилий чувствуется прямо в квартире. Все саженцы деревьев и цветов посадили Ясновы и вместе ухаживают за посадками.

Мне кажется, все это, как нельзя лучше характеризует моих влюбленных, их отношение к жизни, к окружающим, друг к другу. Рядом с ними согрелась и я и наполнилась чем-то возвышенным, даже священным. Мне бы очень хотелось, чтобы в День семьи, любви и верности как можно больше людей узнали об этой прекрасной паре. Чтобы молодые влюбленные брали с них пример и так же, как Ясновы, стремились прожить долгую жизнь в ладу и гармонии.

Автор: Ирина Рябушева

Источник: «Приокская правда»