Лучший сварщик ЦФО работает на Михайловском ГОКе компании «Металлоинвест»

В конкурсе участвовали профессионалы из девяти субъектов: Белгородской, Владимирской, Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей. Электрогазосварщик Михайловского ГОКа Сергей Терлецкий представил Курскую область в номинации «Лучший сварщик».

Конкурс состоял из теоретической части и практического задания: выполнение стыкового сварного соединения с использованием основных сварочных материалов и вспомогательного оборудования. Благодаря успешному выполнению заданий и безукоризненному соблюдению правил техники безопасности Сергей Терлецкий опередил ближайшего соперника на 3,5 балла и одержал уверенную победу в соревновании сварщиков. Победа в конкурсе дает ему право представлять ЦФО на финальных соревнованиях Национального конкурса профмастерства, которые состоятся в Москве в преддверии Дня строителя.

Победе сварщика на этапе национального конкурса предшествовали профессиональные достижения на предприятии и в регионе. В 2018 году Сергей Терлецкий стал лучшим на конкурсе профмастерства Михайловского ГОКа, затем занял высшую ступень областного конкурса.

Шесть лет работы на Михайловском ГОКе дали Терлецкому возможность пополнить свой опыт новыми видами сварочных работ, применяемых во время технического обслуживания и капитальных ремонтов оборудования автотранспорта, большегрузных автомобилей.

«Такое большое разнообразие и количество сварочного производства, как на МГОКе, — отличная школа для наработки опыта и совершенствования профессионального мастерства, — рассказал Сергей Терлецкий. — Но чтобы стать лучшим в профессии, недостаточно обладать нужными навыками, необходимо знать секреты «умных металлов», понимать физические и химические процессы, происходящие при термическом воздействии на свариваемые детали. Нужно развиваться и совершенствоваться. И этому способствует компания «Металлоинвест», организовывая собственные конкурсы профессионального мастерства и поддерживая региональные турниры».

Компания «Металлоинвест» реализует целый комплекс программ по повышению квалификации и вовлеченности сотрудников. В ежегодные курсы повышения мастерства, внутренние профессиональные конкурсы, проекты

«Фабрика идей» и «Идея на миллион» вовлечена большая часть персонала предприятий компании.