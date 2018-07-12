Брат Илона Маска очаровал Сеть семейной фотографией со свадьбы

Кимбал Маск женился на дочери миллиардера.

Младший брат Илона Маска , 45-летний Кимбал, во второй раз связал себя узами брака. Избранницей мужчины стала экоактивистка и наследница миллиардного состояния Кристиана Уайли (теперь — Маск).

Отметим, пара официально зарегистрировала отношения еще в апреле нынешнего года, но торжество для друзей и родных молодые решили устроить лишь сейчас. В личном Instagram Кимбал Маск показал несколько кадров с собственной свадьбы — и среди прочего опубликовал трогательный семейный снимок с братом, сестрой и матерью.

Мы проделали долгий путь, начав с маленького городка в Африке. Спасибо, мама, за то, что всегда помогаешь нам оставаться сплоченными,

— с любовью и нежностью написал мужчина (напомним, Илон Маск, его брат и сестра родились и выросли в Претории, ЮАР).

Публикация от Kimbal Musk (@kimbalmusk)

11 Июл 2018 в 7:56 PDT Пользователи соцсетей восхитились фотоснимком, особенно отметив, насколько элегантно выглядит мама Илона Маска. В свои 70 лет женщина отличается потрясающим чувством стиля, демонстрирует стройную подтянутую фигуру, а за ее жизнью в Instagram следят более 204 тысяч подписчиков.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!