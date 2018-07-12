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Брат Илона Маска очаровал Сеть семейной фотографией со свадьбы
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Брат Илона Маска очаровал Сеть семейной фотографией со свадьбы 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Кимбал Маск женился на дочери миллиардера.
Младший брат Илона Маска, 45-летний Кимбал, во второй раз связал себя узами брака. Избранницей мужчины стала экоактивистка и наследница миллиардного состояния Кристиана Уайли (теперь — Маск).
Отметим, пара официально зарегистрировала отношения еще в апреле нынешнего года, но торжество для друзей и родных молодые решили устроить лишь сейчас. В личном Instagram Кимбал Маск показал несколько кадров с собственной свадьбы — и среди прочего опубликовал трогательный семейный снимок с братом, сестрой и матерью.
Мы проделали долгий путь, начав с маленького городка в Африке. Спасибо, мама, за то, что всегда помогаешь нам оставаться сплоченными,
— с любовью и нежностью написал мужчина (напомним, Илон Маск, его брат и сестра родились и выросли в Претории, ЮАР).
Публикация от Kimbal Musk (@kimbalmusk)
11 Июл 2018 в 7:56 PDT  Пользователи соцсетей восхитились фотоснимком, особенно отметив, насколько элегантно выглядит мама Илона Маска. В свои 70 лет женщина отличается потрясающим чувством стиля, демонстрирует стройную подтянутую фигуру, а за ее жизнью в Instagram следят более 204 тысяч подписчиков.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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