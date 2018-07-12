Ушла из жизни ямальская фотомодель с редкой формой рака

Ямальская модель Карина Афанасова умерла в возрасте 24 лет от редкой онкологической патологии — саркома мягких тканей периферических нервов.

Девушка стала известной после того, как однажды снялась в фотосессии, где сделала акцент на своей необычной внешности, во многом обусловленной болезнью. Героической девушкой заинтересовались фотографы Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Её фотографии можно было увидеть на выставках.

Карина говорила, что такое внимание отвлекает её от тяжелых мыслей. Девушка боролась до последнего. У неё осталась маленькая дочь.

Жители Ноябрьска выражают искренние соболезнования в связи с кончиной Карины.