Россиянка уехала к парню в Бейрут и пропала. Ее мать подозревает синдикат, в котором замешана даже полиция

Девушка из Екатеринбурга пропала в Ливане. Ее сняли с самолета и увезли якобы в полицию, однако в участке найти ее не могут. С матери пропавшей девушки неизвестные требовали выкуп, но в посольстве заверили — платить не нужно. Женщина уверена, что на территории Бейрута работает синдикат, в котором замешаны и полиция, и адвокаты.

Жительница Екатеринбурга Татьяна Нитиевских обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области после того, как ее дочь Светлана перестала выходить на связь. Полиция задержала девушку в аэропорте Бейрута. В связи с этим в ведомстве уже начали проверку, сообщил «Интерфакс-Урал» . Пресс-секретарь омбудсмена Свердловской области Виктор Вахрушев сообщил, что это не первый случай подобных обращений.

Мать пропавшей девушки рассказала «360», что это была уже вторая поездка Светланы в Ливан. В первый раз она была в Бейруте в феврале. У Светланы там живет молодой человек, к которому она и ездила в гости. Во второй раз девушка отправилась в Ливан 28 июня. Татьяна рассказала, что когда Светлана прилетела в Бейрут, все было нормально. Девушка высылала матери фотографии и видео.

Обратный билет у девушки был на 8 июля. Все это время Светлана была на связи — присылала фотографии и сообщения. Пропавшая россиянка уже сдала багаж и шла на таможенный контроль. Но затем написала, что ее задержала полиция и она не понимает, что происходит. Багаж Светланы сняли с рейса, а самолет улетел без нее.

После таких новостей Татьяна написала молодому человеку дочери, и тот сразу же приехал в аэропорт. К Светлане его не пустили. Позже девушка написала, что ее должны увезти в полицию Бейрута, но в участках россиянку не нашли.

Татьяна связывалась со своей дочерью 10 июля. Тогда она рассказала, что ее и еще приблизительно 25 девушек держат в камере, рассчитанной на 10 человек. Их также заставляли подписывать бумаги на арабском языке. 12 июля Светлана позвонила и попросила купить билет. Мама перевела деньги дочери, но связаться с ней больше не удалось — телефон уже был выключен.

Ливанский синдикат

Источник фото: Pixabay

Татьяна Нитиевских со своей проблемой обращалась во все инстанции. Она писала и звонила в посольства, в Министерство иностранных дел , писала на имя министра Сергея Лаврова . В посольстве Татьяну попросили прислать фотографии дочери, но пока дело не сдвинулось с мертвой точки.

Более того, женщина рассказала, что с ней связался некий молодой человек и потребовал 400 тысяч долларов. Но в посольстве Татьяну заверили, что никому платить не надо. Она уверена, что работает какой-то коррупционный синдикат, в котором замешаны и полиция, и адвокат, и нотариусы. «Я думаю, кто-то разработал схему зарабатывания денег так, чтобы родственники платили», — уверена Татьяна. Именно поэтому Татьяна обратилась в Антикоррупционный комитет.

Нитиевских рассказала, что узнала о похожем случае в Бейруте. Девушку из Украины также задержали, а у родителей требовали деньги. После перевода суммы — девушку отпустили.

11 июля с Татьяной связался мужчина из Москвы. Его жена, которая поехала отдыхать с подругами в Бейрут, оказалась в точно такой же ситуации. «Со мной связался мужчина. Таким же образом задержали его жену, которую он отправил справлять день рождения с подругами. Ребенку их 10 месяцев», — сказала Татьяна. Задержанной в Бейруте девушке дали сделать один звонок, и она попросила мужа связаться с мамой Светланы. Он уверяет, что в полиции девушек нет. Сейчас они вместе пытаются разыскать пропавших через различные ведомства.

Был и еще один инцидент, который Татьяна связывает с исчезновением дочери. В феврале 2018 года, года Светлана летела в Бейрут впервые, на борту самолета произошел скандал. Тогда пассажирка, которая представилась женой депутата, угрожала выколоть Светлане глаза за то, что та опустила свое кресло. «Может, это связано, я вообще не знаю. Там вообще странная история», — заключила Татьяна.

Юрист по международному частному праву Антон Аранибар уверен, что разбираться нужно на месте, в Бейруте. «Нужно нанимать специалиста, подключать Интерпол здесь, который находится на территории России», — рассказал он «360». Собеседник сказал, что в его практике были подобные дела, однако они были связаны с наркотиками.

Аранибар заявил, что девушек не имеют права держать в такой камере. Если камера рассчитана, например, на 10 человек, то и содержать там должны именно такое количество. Подписывать также ничего не следует.

Первое, что необходимо делать в такой ситуации, это обращаться в консульство. Оно, в свою очередь, должно предоставить адвоката, который и будет отвечать за то, что подписывает девушка и как с ней обходятся.

Родителям же девушки необходимо нанять англоязычного адвоката, который в России сделает запрос в Интерпол, а после отправиться в Ливан. В Бейруте совместно с адвокатом, предоставленным консульством, они будут дальше работать над этим дело. Передать девушку в Россию не удастся. Экстрадируют из страны только преступников, а пока об этом речь не идет — девушка останется в Ливане.