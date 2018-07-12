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Россиянка улетела к парню в Ливан и пропала
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Россиянка улетела к парню в Ливан и пропала 

360tv.ru 3 часа назад
Жительница Екатеринбурга заявила о пропаже своей дочери в Ливане. Ту сначала задержали без объяснения причин, а после девушка перестала выходить на связь, сообщил «Интерфакс».
Мать пропавшей обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Там уже начали расследование, послали запросы в посольство России в Ливане и российский МИД. Но пока дипломаты не предоставили никакой информации.
Известно, что девушка полетела в Ливан не в первый раз, там живет ее парень. Однако два дня назад она перестала отвечать на телефонные звонки, перед этим коротко сообщив матери, что находится в тюрьме.
«Сказала, что ее и других девушек удерживают в камере, рассчитанной на 10 человек, в то время как их там порядка 25, и что их заставляют подписывать какие-то бумаги на арабском языке», — рассказала женщина.
Ранее сообщалось, что ливанских девушек‐полицейских раздели для привлечения туристов. В одном из ливанских городов им выдали новую форму: темные футболки, короткие облегающие бедра шорты и бордовые береты.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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