Россиянка улетела к парню в Ливан и пропала

Жительница Екатеринбурга заявила о пропаже своей дочери в Ливане. Ту сначала задержали без объяснения причин, а после девушка перестала выходить на связь, сообщил «Интерфакс»

Мать пропавшей обратилась к уполномоченному по правам человека в Свердловской области. Там уже начали расследование, послали запросы в посольство России в Ливане и российский МИД . Но пока дипломаты не предоставили никакой информации.

Известно, что девушка полетела в Ливан не в первый раз, там живет ее парень. Однако два дня назад она перестала отвечать на телефонные звонки, перед этим коротко сообщив матери, что находится в тюрьме.

«Сказала, что ее и других девушек удерживают в камере, рассчитанной на 10 человек, в то время как их там порядка 25, и что их заставляют подписывать какие-то бумаги на арабском языке», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что ливанских девушек‐полицейских раздели для привлечения туристов. В одном из ливанских городов им выдали новую форму: темные футболки, короткие облегающие бедра шорты и бордовые береты.