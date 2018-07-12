Карина Мишулина: Моего мужа спровоцировали на драку!

Эпопея между Кариной Мишулиной Тимуром Еремеевым продолжается. На прошлой неделе в зале суда было жарко как никогда. На опубликованном видео заметно, как муж Мишулиной душит журналиста одного из телеканалов. Только нашим корреспондентам Карина решила рассказать свою версию случившегося инцидента.

Все случилось на входе в здание суда, куда Карина и Тимур со своими группами поддержки в очередной раз пришли выяснять отношения. Журналист попытался задать Карине и ее супругу Ивану несколько вопросов. Но вместо этого мужчина накинулся на парня.

— Мою жену оставь в покое и больше никогда к ней не подходи, ты меня понял? — кричал разъяренный муж Карины Мишулиной.

Карина объяснила, что ее супруга просто вывели из себя. По словам актрисы, «побитый» парень остался весьма доволен всей этой ситуацией.

— Нас очень возмутило поведение журналиста, который был готов на все, лишь бы записать подобные кадры, — говорит 38-летняя дочь легендарного артиста. — Возможно, он стремился даже получить за это премию! И счастливое лицо этого человека после потасовки тому доказательство! Почему не показали первую часть этого видео, где он нас провоцировал? Потому что им не нужна правда. Мы с супругом в тот день приехали на суд, а не в цирк. И когда этот паренек стал преграждать мне дорогу, не пускать в здание суда, вот тут он и получил отпор от Вани! А представителям СМИ это только и надо было, чтобы выставить нас неадекватными людьми!

Во время эфира «Пусть говорят» Тимур Еремеев рассказал, что поведение Карины и ее супруга во время судебного процесса его поразило. По словам мужчины, пара вела себя вызывающе, постоянно перекрикивая выступающих, и всячески демонстрировала свое негативное отношение к Еремееву.

— В том, что Карина перешептывалась с мужем во время рассмотрения дела, нет ничего плохого, — говорит пресс-секретарь Мишулиной Богдан Бехер. — Замечания получала и другая сторона. Им просто придраться уже не к чему, поэтому их информационным поводом являются замечания в суде. Это выглядит так, как будто бы кто-то в детском садике на кого-то обиделся и решил наябедничать.

На этом суде семья Мишулиных иск проиграла. Но Карина и ее представители по-прежнему считают, что фотография со Спартаком Васильевичем, которую Тимур показывает как одно из доказательств своего родства с Мишулиным , может оказаться обыкновенной подделкой.

— Суд можно назвать непредвзятым только в том случае, если его работники обладают даром проведения экспертиз на глаз, — продолжает Богдан. — Ведь Карине отказали в самом элементарном — проведении судебной экспертизы! Решение вообще было вынесено на основании исследования специалиста с просроченной лицензией. Я думаю, это о многом говорит. Мы уже готовим апелляцию!

Стоит отметить, что сам Тимур Еремеев охотно рассказывает о конфликте с Кариной только «Первому каналу», избегая любых комментариев на эту тему для других журналистов. И пресс-секретарь Карины считает, что это неспроста!

— Здесь может быть только одно объяснение — эксклюзивный контракт! — говорит Богдан. — Вы бы видели, как его охраняют работники «Первого канала»! А Еремеев ведь, извините, не министр!

Также представители Карины продолжают оспаривать тест ДНК, якобы доказавший родство между Спартаком Мишулиным и Тимуром Еремеевым, который был проведен на одной из программ. Генетический материал для этого теста якобы был обнаружен в сценическом костюме легендарного артиста. Недавно сторонники дочери артиста раздобыли документ о молекулярно-генетическом исследовании, который доказал, что провести тест ДНК с таким материалом просто невозможно.

— Заключение мы получили по адвокатскому запросу, — говорит пресс-секретарь Карины Мишулиной Богдан Бехер. — Это 13 страниц, на которых черным по белому написано, что ДНК-тест, который проводился в рамках ток-шоу, является фальсифицированным. А еще, что проводился он с рядом нарушений, простительных только школьнику!