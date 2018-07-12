Дуэйн Джонсон присутствовал при родах дочери

Дуэйн «Скала» Джонсон признался журналистам, что присутствовал при родах у своей девушки. Об этом особенном опыте знаменитый голливудский актёр рассказал в эфире американского телешоу, когда делился эмоциями от рождения своей дочери Тианы, передаёт «Grazia».

Фотографии: instagram / therock

Джонсон в возрасте 45 лет стал отцом уже в третий раз. Как сообщил актёр, он лично оказывал помощь врачу-акушеру во время родов, держал свою девушку Лорен Хэшиан за руку и наблюдал весь процесс.

Оказывается Джонсону и раньше доводилось присутствовать при родах, но он никогда прежде не наблюдал весь процесс целиком. По словам актёра, это был удивительный опыт, позволивший ему по-новому взглянуть на женщин вообще.

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