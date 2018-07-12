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Дуэйн Джонсон присутствовал при родах дочери
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Дуэйн Джонсон присутствовал при родах дочери 

Аист на крыше 3 часа назад
Фото: Аист на крыше
Дуэйн «Скала» Джонсон признался журналистам, что присутствовал при родах у своей девушки. Об этом особенном опыте знаменитый голливудский актёр рассказал в эфире американского телешоу, когда делился эмоциями от рождения своей дочери Тианы, передаёт «Grazia».
Фотографии: instagram / therock
Джонсон в возрасте 45 лет стал отцом уже в третий раз. Как сообщил актёр, он лично оказывал помощь врачу-акушеру во время родов, держал свою девушку Лорен Хэшиан за руку и наблюдал весь процесс.
Оказывается Джонсону и раньше доводилось присутствовать при родах, но он никогда прежде не наблюдал весь процесс целиком. По словам актёра, это был удивительный опыт, позволивший ему по-новому взглянуть на женщин вообще.
Читайте также: Дуэйн Джонсон стал отцом в третий раз Читайте нашу статью о партнёрских родах: Совместные роды с мужем: к чему готовиться?
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