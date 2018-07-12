«Никто не имеет права гнобить вас за ваш вес!»: кому и зачем нужен бодипозитив

Екатерина Карелова — бодипозитивная активистка и феминистка, которая пишет в своем Инстаграме, среди прочего, о том, как бороться с фэтфобией и что толстые люди далеко не всегда больные и ленивые. Девушка рассказала, кто подвергается дискриминации, почему моделей плюс-сайз не нужно путать с бодипозивными активистками и к чему в действительности приводит порицание людей за их вес.

— Екатерина, давайте для начала разберемся в терминологии. Что есть бодипозитив в первозданном, не овеянном кучей стереотипов, смысле? — В 1960-х годах в Америке активно действовало движение за права толстых людей, против дискриминации по весу — fat acceptance movement — феминистское движение. Самый яркий прецедент — в 1967 году в Нью-Йорке состоялся протест против дискриминации и предрассудков по отношению к полным людям. Были созданы организации, занимающиеся борьбой за их права, которые действуют до сих пор. Эти события считаются зарождением бодипозитива как такового. Поэтому говорить о том, что существовал какой-то мифический «изначальный бодипозитив для неисправимых недостатков», крайне глупо и просто ошибочно. Бодипозитив придумали толстые люди. История движения за принятие толстых людей вообще очень интересная. Там, так же, как и в распространенном историческом описании феминизма, есть волны, каждая из которых характеризуется собственными чертами. Движение приобретало интерсекциональность — включало в себя расу, секусальность, экономический класс и так далее. Позднее бодипозитив стал более инклюзивным и стал включать в себя все тела. Сам термин «бодипозитив» появился, когда в 1990-х две женщины-феминистки, Конни Собчак и Элизабет Скотт, создали организацию под названием The body positive, целью которой являлось и является до сих пор помощь людям с проблемами с образом тела. Именно оттуда в народ пошло название «бодипозитив», и оно срослось с движением за права толстых людей и людей, не вписывающихся в стандарты. Нужно понимать, что бодипозитив — это политическое движение, призванное бороться с дискриминацией тел, не вписывающихся в стандарты. Это толстые тела, нездоровые тела, не белые тела и так далее. Это не про то, как вы лично относитесь к себе, это про то, верите ли вы в равенство людей с любыми телами, в их уважение, продвигаете ли вы эти идеи. Любовь к себе — это прекрасно, и я мечтаю, чтобы все люди на свете себя любили. Но любовь к себе является маленькой частью бодипозитивного движения, и сводить его все исключительно к этому неправильно. От любви к себе людей не перестанут дискриминировать. Бодипозитивная персона может даже не любить себя, но при этом верить в бодипозитив и продвигать его идеи. И это нормально. Именно поэтому привлекательных людей критикуют за поп-культурное представление о бодипозитиве, потому что это заставляет людей думать, что бодипозитив — это когда красивая женщина принимает и любит свой не совсем плоский живот, при этом забывая о дискриминации реальных людей за то, что их живот в 10 раз больше, что их кожа другого цвета, что их тело не здоровое. Ее все поддержат, а толстую женщину за это унизят, оскорбят, осмеют. Это все равно прекрасно — все люди должны принимать свои тела, это очень здорово! Но бодипозитивно будет, если такая женщина напишет, что любит себя, а еще, что осознаёт свои худые привилегии, белые привилегии и так далее. Вот это будет бодипозитивно, и это поможет дискриминированным группам. — Зачастую бодипозитивом прикрываются люди просто запустившие себя, совершенно неискренние в своих посылах, ничего не знающие ни о движении, не вникающие в его суть, мечтающие похудеть и больше никогда а прежний вес не возвращаться. Каково отношение к таким людям? — Я не совсем понимаю такие претензии, честно говоря, но часто их вижу. Неправильно можно использовать «бодипозитив» и прикрываться им только если вы под его лозунгами продаете «мои секреты похудения» или что-то такое. Публичная поддержка культуры диет и похудения, культа худобы — это противоречие бодипозитиву, и к этому я отношусь отрицательно. Но формулировки вроде «запустившие себя» — это тоже прямое противоречие, это, скорее, выдает незнание бодипозитива человеком, которые их использует. Если толстая женщина просто услышала про бодипозитив и, не вникая, решила, что теперь может не ненавидеть свое тело и перестать сидеть на диетах — это абсолютно нормально и хорошо. Но я не представляю, как работает «я толстая, хочу похудеть, но не буду худеть, поэтому прикроюсь бодипозитивом». Какой в этом смысл, если общество ненавидит бодипозитив чуть ли не сильнее, чем самих толстых людей? Мне кажется, существование «таких» людей придумали те, кому все еще хочется впихивать толстых людей в рамки и находить тех, на ком все еще можно отыграться.

— В своем блоге вы много пишете о том, что существует целая система дискриминации людей с лишним весом. В чем эта дискриминация заключается? — Это значит, что толстых людей дискриминируют на уровне общественных институтов. Есть множество зарубежных исследований, статистики, все легко находится по запросу в Гугле fat discrimination. Например, толстые люди за всю жизнь в среднем зарабатывают меньше, чем худые, работая столько же. При прочих равных, нанимают обычно худых, даже когда толстый человек имеет квалификацию выше. Толстым часто просто отказывают в работе или дают работу заведомо более низкооплачиваемую: вспомните, например, про скандал с бортпроводницами «Аэрофлота» . В медицине все очень плохо — толстых людей хуже лечат, они реже ходят к врачам, потому что те постоянно осуждают и унижают. В одном исследовании 2003 года говорится, что более 50% опрошенных докторов воспринимают толстых пациентов как «неловких, непривлекательных, страшных». В исследовании 2014 года 53% опрошенных женщин сказали, что врачи их осуждали за вес. Я сталкиваюсь с медицинской фэтфобией всю свою жизнь. Мне несколько лет не могли поставить диагноз по поводу головных болей и советовали «просто похудеть», пока не нашлась не фэтфобная врач, которая назначила исследования головного мозга. Оказалось, у меня врожденная аномалия и голова болит из-за этого, а с весом это не связано никак. Каждый раз за редким исключением мне нужно убеждать врача, что мои симптомы требуют всестороннего изучения, что если это из-за веса — ок, но мне нужно доказательство, что это связано исключительно с массой тела. В медиа практически нет положительной репрезентации толстых женщин — либо «страшная подруга», либо материал для «преображения», либо объект для насмешек. Для кино, сериалов, рекламных кампаний, книг не существует счастливых, успешных, уверенных толстых женщин, которые такие не вопреки своему телу. Я могу по пальцам одной руки пересчитать персонажек, с которыми могу себя ассоциировать. Из 100% медиа, даже на 0,5% не наберется толстых главных героинь, чья история не крутится вокруг их веса, чья история была бы просто историей, как у любой другой худой героини. Крайне сложно найти красивую одежду, которая при этом не будет стоить баснословные деньги. Сейчас стали появляться отделы плюс в масс-маркете, но и они очень маленькие, выбор небольшой, сложно найти что-то подходящее. А все магазины для толстых вроде «королевский размер» представляют одежду, больше похожую на цветастые мешки для картошки. Да, найти можно, заказать, но сам факт того, что для этого надо сильно постараться, уже показывает ситуацию. Хотя толстых женщин не сильно меньше худых, как же так, у нас же «эпидемия ожирения». Характеристика тела «толстый» приписывает характеристики самому человеку — ленивый, мерзкий, тупой, неловкий, грязный, обжора. Это дегуманизация, когда за весом не видят вообще ничего больше. И это отношение прослеживается во всем — в отдельных людях и в общественных институтах. Толстых людей, а, значит, и меня лично, рассматривают как пример человеческой тупости, отвратительности, я — синоним к слову «лень»и «деградация». Представляете, каково это — жить в таком обществе? Никого не волнует личность каждого из нас, мы вынуждены продираться через фэтфобию в головах людей, которые нас окружают, которые в том числе представляют институты, чтобы сделать элементарные вещи, например, устроиться на работу или получить медицинскую помощь. Мы вынуждены видеть очередную «толстуху-дурнушку» в сериале, который смотрим, и слушать очередную мимолетную шутку про толстых. Все это очень тяжело на самом деле.

— По моим наблюдениям, сейчас все больше брендов стали рекламировать свои товары на нестандартных моделях, а также на собственных сотрудниках. Является ли это шагом к искоренению дискриминации или это всего лишь попытка угодить другой части аудитории? — Второй вариант. К сожалению, в обществе все, чем можно привлечь группы людей и заработать на этом деньги, в конечном итоге используется. С одной стороны, да, это всегда прекрасно и здорово, когда появляется больше разнообразия, репрезентация становится лучше, мы видим женщин, более похожих на реальных. С другой стороны, практически все плюс-сайз модели на самом деле меньше среднестатистических женщин. Это те же самые обычные модели, подходящие под стандарты красоты, просто чуть менее худые. Когда Эшли Грэм называют бодипозитивной иконой, изменившей индустрию, мне становится смешно. Действительно изменила индустрию, например, Тесс Холидэй. Но все равно эта индустрия построена на стандартах, где правит образ еще очень классически красивой женщины. Хотя, на безрыбье и рак рыба, как говорится, так что сейчас нам выбирать не приходится — любая положительная репрезентация важна и нужна. — Сталкиваются ли имеющие лишний вес мужчины с той же дискриминацией, что и женщины? — На основании веса — да. Но толстые женщины испытывают на себе дискриминацию не только на основании веса, но и на основании пола. Пересечение сексизма и фэтфобии несколько глубже, чем фэтфобия по отношению к мужчинам. Если толстый мужчина просто нездоровый, то толстая женщина — никому не нужная, отвратительная, «кто тебя такую полюбит», «главное в женщине — красота, а ты некрасивая» и так далее. Подумайте, например, как часто вы встречаете в СМИ толстых мужчин и как часто вы встречаете толстых женщин. Разница очевидна, по-моему. Мужчина в первую очередь личность. Толстая женщина, а женщины всегда оцениваются по внешности и телу, всегда в первую очередь толстая, и за этим лейблом теряется все остальное.

— Что может сделать каждый человек лично в борьбе с фэтшеймингом? — Каждый человек может бороться с собственными стереотипами. Это сложный и трудоемкий процесс — даже я все еще с этим борюсь. Нужно отслеживать собственные мысли по поводу толстых людей и одергивать себя. Самое важное для начала — перестать озвучивать свое мнение по поводу питания/тела/здоровья не худых людей. Вы можете думать что угодно, но высказывать это не стоит. Далее уже идет работа именно со своими представлениями в голове, чтобы изменить этот шаблон, в который вы вписываете всех толстых людей, и понять, что это просто люди, такие же, как и все остальные. Все разные, у всех свои истории, и, самое главное, их тело и здоровье касается только их самих. Еще очень важно в своем окружении пресекать подобное поведение. То есть если ваш друг или подруга шутят про толстого человека, которого вы только что видели — надо прямо говорить, что это не смешно, оскорбительно и плохо. Если есть силы, вступайте в дискуссию, почему это плохо, ну а если нет — просто выскажите недовольство таким поведением. Можно говорить в социальных сетях: например, написать свое или репостнуть мнение других активистов о проблеме фэтфобии. Необязательно становиться активсткой самой, чтобы помогать — можно просто написать пару слов в поддержку, поставить лайк, распространить и так далее. Все это еще один плюсик к формированию более здорового, менее токсичного общества. Мы сами создаем социальное поле, в котором живем, поэтому чтобы приблизить общество победившего принятия и отсутствия дискриминации всех людей вне зависимости от их идентичностей, в том числе толстых людей, надо говорить об этом вслух.

— Главные предубеждения, существующие в отношении людей с лишним весом, заключаются в том, что они нездоровы, любят поесть и не любят спорт. Где правда? — Ну, во-первых, формулировка «лишний вес» не очень корректная, поскольку только сам человек может решить, лишний для него этот вес или нет. Правда в том, что толстые люди — сюрприз! — такие же, как и все остальные люди. Они разные. Мы разные. Увлечения, например, спорт или любовь к еде, не определяются внешностью. Я никогда не любила спорт, но не потому, что я толстая, а потому, что с детства меня больше интересовало творчество — я с удовольствием рисовала, пела и играла в театре, а в спортивные секции ходила через силу. Это не мешало мне быть активной и сейчас не мешает. Есть множество толстых спортсменок, йогинь, танцорок. Они все любят спорт и успешно им занимаются. Огромное количество худых людей тоже не любят спорт и не занимаются им, только у них об этом никто не спрашивает, и никакие претензии по этому поводу им никто не предъявляет. То же самое с едой: есть толстые люди, которые любят есть, а есть те, кто относится к еде просто как к ресурсу. Здоровье — та же история: можно быть толстым и больным, а можно быть толстым и здоровым. Прям как у худых людей. Разница только в том, что быть худой — это приемлемо и нормально, поэтому ни здоровье, ни отношения с едой и спортом худых людей никого не волнует. Вот в чем фишка: можно быть толстой, любить есть и не любить спорт, быть больной, и это абсолютно нормально, и никто не имеет право гнобить вас! Потому что все это — исключительно ваше дело, решения принимаете вы по отношению к себе, и они не влияют ни на кого абсолютно. Жизнь толстых людей выносится на общественный суд: всем всегда есть дело до того, как ты питаешься, сколько двигаешься и какое у тебя здоровье. С худыми такого не происходит, просто потому что в обществе существует шаблон, что худой всегда здоровый, а значит, «правильно» ест и занимается спортом. Но эти шаблоны не имеют ничего общего с реальностью, и нам давно пора от них избавиться. Как и от желания лезть в личное дело других людей.

— Где грань между принятием себя таким, какой ты есть, и реальными проблемами со здоровьем, которые могут угрожать жизни? — С точки зрения постороннего человека этой грани нет, потому что это дело не общества и не отдельных его представителей и представительниц, это дело человека, которому это тело принадлежит. С точки зрения, например, меня, обладательницы толстого тела, этой грани тоже нет, потому что одно не исключает другое. Я принимаю свое тело таким, какое оно есть, при этом регулярно посещаю врачей, обследуюсь и регулирую разные аспекты своего здоровья по необходимости. Фэтфобия в обществе прикрывается именно заботой о здоровье: мол, если мы не будем порицать большой вес, то люди перестанут следить за здоровьем, все станут толстыми и больными. Как правило, эта «забота» призвана прикрыть необоснованную ненависть к полноте — людям просто не нравится видеть толстые тела. Правда в том, что порицание ведет только к развитию расстройств пищевого поведения, которые, в свою очередь, во многих случаях ведут к еще большему набору веса. Плюс к этому — депрессия, неврозы, тревожные расстройства и целый букет других ментальных проблем. Вот к чему ведет такое порицание. Где же здесь здоровье? Женщины по всему миру сидят на диетах, потому что боятся потолстеть или хотят похудеть. Но диеты не работают: доказано, что 95% людей, сидящих на диетах, набирают вес обратно и еще сверху. Все это — часть одной системы: индустрия похудения и красоты эксплуатирует женщин ради выгоды, насаждая фэтфобию. Есть прекрасная книга, называется Health at Every Size, в которой приводятся доказательства того, что подход к определению здоровья по весу неэффективный и деструктивный. Гораздо более логично и эффективно использовать более холистический подход: рассматривать здоровье как совокупность факторов и показателей, а не вешать на всех толстых людей ярлык «больной/больная».

— Вы писали, что проделали над собой огромную работу по принятию себя. В чем она заключалась? — В первую очередь это была деконструкция моего жизненного опыта. Бодипозитив и феминизм дали мне инструменты, с помощью которых я смогла проанализировать свой опыт и понять, как и откуда пришла моя ненависть к себе, как складывались и развивались мои отношения с моим телом. Я очень много об этом думала и переосмысливала вообще все, что знаю о себе и своей жизни. Было долго, тяжело, иногда очень тяжело. Но новые знания дали мне возможность освободиться от оков навязанного недовольства собой и своим телом. Я продолжаю изучать очень много теории феминизма и бодипозитива, общаюсь с единомышленницами. Это масштабная перестройка собственной социализации, она продолжается до сих пор. На это требуется много внутренних ресурсов, и я вообще советовала бы всем делать это вместе с психотерапией. — Что вы посоветуете девочкам, имеющим особенности внешности (или мамам таких девочек), вставших на путь принятия себя? — Мамам — всегда поддерживать своих дочерей, никогда не говорить что-то вроде: «Если тебя гнобят за вес — надо похудеть», никогда не пытаться активно «похудеть» ребенка. Я понимаю, это может казаться логичным выходом из ситуации, но это сделает только хуже. Ребенок, которого не принимают таким, какой он есть, даже самые близкие люди, усваивает это на всю жизнь. Строится фундамент для ненависти к себе, и эта ненависть в итоге ломает жизнь намного сильнее, чем вес. Девочкам — не слушать никого, кто говорит вам, что вы плохие из-за внешности. Всегда ставить в приоритет себя и свои чувства. Никогда не думать, что вам нужно компенсировать свою внешность определенным поведением — быть покладистой или удобной. Вам ничего не нужно компенсировать, слушайте себя и свое тело, только вы знаете, что лучше всего для вас. Вы можете быть той, кем хотите быть, это самое лучшее, что вы можете сделать для себя.

Беседовала Елена Ромашова