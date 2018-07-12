Ещё
На Ладоге нашли тело пропавшего рыбака-пенсионера
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ладоге нашли тело пропавшего рыбака-пенсионера 

Ivyborg.ru 3 часа назад
В Волховском районе Ленинградской области нашли рыбака, пропавшего на Ладожском озере несколько дней назад.
Накануне в полицию поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что рядом со Свирским маяком в Ладожском озере он заметил дрейфующее тело мужчины в спасательном жилете.
Тело извлекли из воды. Выяснилось, что ныне усопшему было 66 лет, родом мужчина из Киришей. Его родственники рассказали, что на рыбалку он уехал 9 июля. Рыбачить ныне погибший отправился на моторной лодке «Казанка». Плавсредство пока не найдено.
Ivyborg.ru: последние новости
Инспекция по маломерным судам Приозерска призывает быть внимательнее во время купания в водоемах Ленобласть подводит итоги акции «Область без наркотиков» Ленобласть отмечает 635-летие иконы Тихвинской Божией Матери
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет57
«Я таскала своего парня на футбол как охрану»3
Британка пошла в туалет и внезапно родила близнецов1
«Ее любовник есть на нашем семейном фото»47
Кадышева поразила изменениями во внешности13
Видео
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
00:23
«Старушка»: фото Стриженовой вызвало споры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение