На Ладоге нашли тело пропавшего рыбака-пенсионера

В Волховском районе Ленинградской области нашли рыбака, пропавшего на Ладожском озере несколько дней назад.

Накануне в полицию поступило сообщение от мужчины. Он рассказал, что рядом со Свирским маяком в Ладожском озере он заметил дрейфующее тело мужчины в спасательном жилете.

Тело извлекли из воды. Выяснилось, что ныне усопшему было 66 лет, родом мужчина из Киришей. Его родственники рассказали, что на рыбалку он уехал 9 июля. Рыбачить ныне погибший отправился на моторной лодке «Казанка». Плавсредство пока не найдено.