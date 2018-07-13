Грустная песня ретривера растрогала жюри шоу талантов: видео 

Оскар впечатлил основателя проекта Саймона Коуэлла, он отметил, что именно этого не хватало шоу многие годы.
Золотистый ретривер Оскар вместе хозяйкой Пэм выступил конкурсе America’s Got Talent.
По словам хозяйки собаки, Оскар очень талантлив: он поет, держит ноту и даже умеет делать вибрато (изменение тембра пения). Она рассказала, что однажды начала играть, и ретривер неожиданно запел. Оскар впечатлил самого основателя проекта Саймона Коуэлла, он отметил, что именно этого не хватало шоу многие годы.
Собака легко прошла в следующий этап конкурса, а его хозяйке жюри посоветовало старательнее играть на клавишах.