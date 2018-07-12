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Собака спела на американской «Минуте славы» и сразу прошла в финал
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Собака спела на американской «Минуте славы» и сразу прошла в финал 

360tv.ru 3 часа назад
Золотистый ретривер Оскар спел на американском телеконкурсе для людей America’s Got Talent (аналог российской «Минуты славы») и прошел в следующий тур шоу. Собака провыла песню под аккомпанемент пианино, на котором играла его хозяйка Пэм. Сама владелица пса чуть не вылетела из конкурса. Фрагмент шоу опубликован в YouTube.
Пес одним своим появлением он вызвал восторги жюри. Женщина начала играть композицию немецкого органиста Иоганна Пахельбеля «Канон ре мажор», а Оскар подпевал ей.
Владелица пса объявила, что Оскар — талантливая собака, которая научилась не только петь, но и освоила различные техники музыкального исполнительства. «Он может петь, держать ноту и даже делать вибрато», — сказала Пэм.
Хозяйка добавила, что ретривер начал учиться петь около полутора лет назад. Женщина играла на пианино, а он стал ей неумело подвывать. Однако спустя полтора года союз пары оформился в профессиональный дуэт.
Оскару удалось завоевать расположение жюри и пройти в следующий этап шоу, а вот его хозяйка из конкурса чуть не выбыла. По мнению главного судьи конкурса, ей следовало усерднее работать с клавишами.
В Малайзии полицейские и сотрудники войск гражданской обороны поймали семиметрового питона, который проглотил собаку. Его заставили вылезти из убежища при помощи дыма и заперли в клетке. Из-за того, что питон был сыт, он совсем не мог сопротивляться.
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