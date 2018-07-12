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Полина Диброва выказала зависть к подруге
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Полина Диброва выказала зависть к подруге 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Путешествуя по одной из самых солнечных европейских стран, Полина встретилась с одной из лучших подруг, не так давно уехавших из России.
Дибровой немного грустно от необходимости лететь на самолете почти 4,5 часа, чтобы повидаться с хорошей знакомой. Но многодетная мама с восторгом рассказала о том, что всего за 3 года пребывания в чужой стране ее подруга в совершенстве овладела английским и испанским и планирует поступать в какой-нибудь вуз.
Сама Полина с трудом может представить, как бы она справилась в одиночестве за границей. Супруга телеведущего считает, что в такой ситуации мозг начинает работать иначе, а время ускоряется. Очевидно, в ближайшее время Дибровы вряд ли покинут Россию и переедут с детьми в другое государство. Подписчики Полины признались, что соотечественники, кардинально изменившие судьбу, сменив место жительства, вызывают у них уважение и восхищение.
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