Выживаем в комариной Тюмени: в борьбе с насекомыми испытываем на себе лимон, браслет и кое-что еще

Полежать на лужайке с книжкой мне не удалось. Внезапно между мной и комарами развязалась война! Что помогло выиграть это сражение — сморите в моем эксперименте

С наступлением жары многие тюменцы пытаются выбраться за город, чтобы отдохнуть у берега озера или в палаточном лагере в лесу. Всё это, конечно, прекрасно, только вот такой досуг заметно омрачают комары, не дающие людям спокойно провести уик-энд. Кто-то закрывается от надоедливых насекомых в машине, кто-то тратит деньги на дорогостоящие спреи, только вот помогают ли они?

Мы решили протестировать на себе самые популярные средства от комаров и мошек и выяснили, какой способ самый эффективный.

Во время эксперимента меня отвезли в лес в сарафане, вручили несколько «секретных» ингредиентов и оставили наедине с кровопийцами. Два часа на природе, десятки укусов насекомых, но война с комарами выиграна! Я выжила и рассказываю, благодаря чему.

Аксессуары в борьбе против комаров

Такой браслет можно купить практически в любом супермаркете и детском магазине

Сейчас в магазине можно купить много интересных средств против насекомых. Так, например, мне удалось найти в обычном супермаркете такой вот браслет с таблеткой внутри. Производитель обещает, что к владельцу полезного аксессуара, надевшему его на руку, не приблизится ни один комар. Что ж, описание мне нравится, теперь давайте проверим!

Надела браслет на руку, как и говорилось в инструкции, проверила на наличие таблетки. Всё на месте. Эксперимент длился 15 минут. За это время я не почувствовала обещанного эффекта: комары продолжали атаковать и даже, кажется, не заметили отравляющую таблетку. По-моему, пару укусов пришлось даже на руку, где и был браслет. Тест-драйв хваленый аксессуар не прошел! Потраченных 245 рублей он не стоит.

Лимон с гвоздикой

Очень простой рецепт, но на природе не очень действенный. Попробуйте воспользоваться им в закрытом помещении или хотя бы в палатке

В интернете существует много простых рецептов от комаров. Мы выбрали, пожалуй, самый необычный — лимон с гвоздикой внутри. Для того, чтобы этот способ заработал, нужно прикупить спелый лимон, разрезать его на две части, а в его мякоть воткнуть гвоздику. Аромат получился что надо — запах приятный и совсем не раздражает. Теперь посмотрим, есть ли толк от этой ароматерапии. Кстати, потратила я на это всё 56 рублей.

За 15 минут испытания лимонного отпугивателя меня «съели» комары. Я не могла спокойно лежать и читать, поскольку постоянно приходилось отмахиваться и лупить насекомых. Возможно, такой способ и подходит для комнаты или закрытого помещения, но на природе он явно подводит.

Антимоскитная кофта

Предупреждаю, в этой кофте вы будете похожи на инопланетянина

В такой кофте, как мне рассказала ее счастливая обладательница, ходят грибники на тюменском севере. В ней не жарко, а благодаря грубой ткани насекомые не кусают. Удобно и то, что у кофты есть капюшон. Правда, штаны к ней не прилагаются. Это обстоятельство мною не было учтено, поэтому защищена я была ровно на 50 процентов.

Итак, для чистоты эксперимента меня заставили пойти в настоящий «комариный ад» — лес, что находится недалеко у водоема. Здесь, по словам местных жителей, ни сил, ни терпения не хватает даже у самых стойких… Что ж, хватит ли у меня? Давайте проверим.

Это испытание длилось чуть меньше 15 минут, поскольку насекомые, и правда тут безжалостные, набросились на голые ноги. Что касается верха, то кофта полностью оправдала мои надежды. Руки, спину, голову не кусали вообще. А вот ногам досталось прилично. В общем, мой вердикт таков — если не хотите накормить комаров, то не забудьте штаны дома…

Таблетка от комаров

Если не боитесь пропахнуть, то смело пользуйтесь этим способом

Эти таблетки всегда спасают от комаров дома. Многие вставляют их в фумигатор и ложатся спать. Но помогут ли эти пластины на природе? Давайте проверим!

Мы взяли одну такую таблетку, подожгли ее и оставили дымить в лимоне (не для усиления эффекта, а просто так удобнее). В результате количество комаров, жужжащих вокруг меня, значительно сократилось. Насекомые все разлетелись, и мне даже не пришлось отмахиваться. Так что если вдруг решили поехать в палаточный лагерь или просто снять беседку на природе, то можете смело закупить себе такие пластинки. Их цена всего 10–15 рублей за упаковку.

Спрей от комаров

Главное, не набрызгать слишком много! Иначе с головной болью замучаетесь

Спреями от комаров сейчас никого не удивишь. Я тоже его прикупила специально для эксперимента. Обошелся он мне в каких-то 126 рублей, но я не пожелала ни одного потраченного рубля за это средство. Единственное, что не понравилось, — это запах. Возможно, я переусердствовала и набрызгала слишком много, потому что со временем у меня разболелась голова. Зато со своей задачей (сделать так, чтобы меня не «съели» комары) он успешно справился. За 15 минут ни одно насекомое не укусило.

Надо заметить, что этом году тюменцев не коснулось нашествие комаров. Причиной тому стало отсутствие серьезных паводков и погодные условия. По словам биологов, определяющим активность гнуса и комаров для специалистов стал именно июнь. Поскольку первый месяц был прохладным, то и насекомых не было. К слову, в прошлом году «комариные тучи» не давали покоя местным жителям намного больше.