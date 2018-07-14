Ещё
Бейонсе и Джей Зи устроят трансляцию финала чемпионата мира во время своего концерта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бейонсе и Джей Зи устроят трансляцию финала чемпионата мира во время своего концерта 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Чемпионат мира по футболу в этом году привлек немало звезд со всего мира в Россию и к телеэкранам. Финал этого события, который состоится уже 15 июля, будут транслировать не только телевизионные каналы, но и Джей Зи с супругой Бейонсе. В этот день пара дает концерт в Париже и хочет позволить своим поклонникам посмотреть на исход матча Хорватия — Франция.
Поскольку футбольные болельщики не хотят разрываться между финалом чемпионата и концертом любимых исполнителей, Бейонсе и Джей Зи придумали интересный ход: они откроют стадион, на котором дают концерт, на несколько часов раньше, чтобы все, у кого есть билет на их концерт, могли там же посмотреть финал футбольного состязания. Выступление пары в рамках тура OTR II пройдет на стадионе Stade de France, что точно обеспечит фанатам нужную атмосферу для просмотра мачта. На официальном сайте Бейонсе также уточняется, что если игра дойдет до серии пенальти, то музыканты готовы будут сдвинуть время своего выступления.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Стоп-кадр: Киану Ривз, Хайди Клум, Джастин Бибер, Кэти Перри, Райан Гослинг и другие Нагулялся? Ченнинг Татум хочет вернуться к Дженне Деван Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер уже 7 лет не могут официально оформить развод
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тату и мини-бикини: Сенчукова взволновала поклонников22
Екатерину Стриженову матом гонят с Первого канала2
Не идеальны: фигуры моделей без фотошопа16
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет
Бледанс показала пикантное фото с юным красавцем33
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
05:04
Медицинские мифы, которые пора забыть
Здоровье Психология
00:08
Над Ириной Шейк издевались из-за лишнего веса
Звёзды
05:46
Модные тренды, вызывающие оторопь
Мода
12:56
Актеры, которые были на волосок от смерти
Звёзды Здоровье
05:57
Знаменитые детки, которые плохо себя ведут
Звёзды Дети
05:23
Странности школ Северной Кореи
Дети
09:15
Располневшую Максакову сняли с мужчиной
Звёзды Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение