Бейонсе и Джей Зи устроят трансляцию финала чемпионата мира во время своего концерта

Чемпионат мира по футболу в этом году привлек немало звезд со всего мира в Россию и к телеэкранам. Финал этого события, который состоится уже 15 июля, будут транслировать не только телевизионные каналы, но и Джей Зи с супругой Бейонсе. В этот день пара дает концерт в Париже и хочет позволить своим поклонникам посмотреть на исход матча Хорватия — Франция.

Поскольку футбольные болельщики не хотят разрываться между финалом чемпионата и концертом любимых исполнителей, Бейонсе и Джей Зи придумали интересный ход: они откроют стадион, на котором дают концерт, на несколько часов раньше, чтобы все, у кого есть билет на их концерт, могли там же посмотреть финал футбольного состязания. Выступление пары в рамках тура OTR II пройдет на стадионе Stade de France, что точно обеспечит фанатам нужную атмосферу для просмотра мачта. На официальном сайте Бейонсе также уточняется, что если игра дойдет до серии пенальти, то музыканты готовы будут сдвинуть время своего выступления.

попкорнnews