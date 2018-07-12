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Оплата выходных по уходу за ребенком-инвалидом НДФЛ не облагается
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Оплата выходных по уходу за ребенком-инвалидом НДФЛ не облагается 

Время бухгалтера 3 часа назад
Чиновникам пришлось порыться в нормативной базе, чтобы точно ответить на вопрос об оплате дополнительных выходных для родителя ребенка-инвалида как об объекте НДФЛ.
Сотруднику в такой ситуации ТК РФ гарантирует до 4 оплачиваемых нерабочих дней ежемесячно.
Из положений НК РФ следует, что с этих сумм налог исчислить нужно, так как они не поименованы в Законе о госпособиях, положенных родителям.
Однако, пишут финансисты, Президиум ВАС РФ в Постановлении от 08.06.2010 № 1798/10 признал спорные выплаты свободными от налогообложения НДФЛ.
Разрешая противоречие, специалисты ведомства ссылаются на свое же письмо от 07.11.2013 № 03-01-13/01/47571, где содержится указание руководствоваться в таком случае актами ВАС РФ.
Таким образом, ухаживая за детьми с ограниченными возможностями, в эти дни можно рассчитывать на средний заработок без вычета НДФЛ.
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