Беременная Рапунцель срывает злость на матери из-за измен жениха

Пока Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий нянчатся с новорожденной дочерью Василисой, ее сестра Алена Рапунцель переживает нервный стресс. Только недавно у участницы «Дома-2» наладилась личная жизнь. Она забеременела и стала готовиться к свадьбе со своим избранником Ильей Яббаровым. Однако на днях выяснилось, что он изменял Алене, пока она готовилась к появлению малыша. Все это время он переписывался с бывшей участницей телестройки Дарьей Осенковой. Девушка сама позвонила невесте Ильи и рассказала о его поступке. В этот момент Рапунцель-младшая находилась на сохранении и чуть не потеряла будущего малыша.

С того момента прошел не один день, а Яббаров даже не пытается примириться со своей возлюбленной. А Алена так сильно на него обиделась, что больше не хочет видеть. Она не намерена во второй раз прощать ему измену. Илья не может скрыть, что сильно страдает из-за сложившейся ситуации, и это заметила мама Рапунцель-младшей. Татьяна Владимировна предприняла попытку убедить дочь в том, что ей следует помириться с отцом ее будущего ребенка, но та в ответ лишь закатила истерику.

"Мне нужна просто нормальная, человеческая, материнская поддержка. И все. Ты не поддерживаешь меня. Сидишь и говоришь: «Поделись с Яббаровым. Мне его жалко». Да он козел", — высказалась на эмоциях беременная Алена. Мама участницы телестройки попыталась оправдать свои слова тем, что ей тяжело смотреть, как мучается ее дочь и Илья. Она отметила, что только предложила ей дать шанс второй жениху, но не настаивает на этом, сообщает журнал «Дом-2.Life».