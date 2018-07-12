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Тамбовские следователи ищут пропавшего два месяца назад парня
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Тамбовские следователи ищут пропавшего два месяца назад парня 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Тамбовский СК продолжает поиски пропавшего без вести жителя Моршанского района, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
22-летний парень вечером 18 мая вышел из своего дома, расположенного по улице Большие Сержалы в селе Левино, и ушел в неизвестном направлении. С тех пор от него не было никаких вестей. Владимир Кудрявцев был одет в синие спортивные брюки, камуфлированную куртку и черные галоши.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня, просят обратиться в следственный орган по одному из телефонов: 8 (47533) 4-97-14, 4-41-63.
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