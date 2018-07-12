Сычев обсудит новый контракт с «Казанкой» после чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев обсудит новый контракт с клубом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» после завершения чемпионата мира. Об этом он сообщил журналистам.

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008 и чемпион России в составе «Локомотива» вернулся в столичную команду в начале июля прошлого года и вошел в состав «Казанки», которая является фарм-клубом «Локомотива».

"С «Локомотивом» будем общаться после чемпионата мира. Пока лишь могу сказать, что точно продолжу футбольную карьеру, я готов и дальше играть в ПФЛ", — сказал 34-летний Сычев.

В прошлом сезоне футболист сыграл 14 матчей и забил один гол в первенстве ПФЛ. «Казанка» заняла третье место в зоне «Запад», набрав 52 очка в 26 матчах. Сычев является лучшим футболистом страны 2004 года, участником чемпионата мира 2002 года. Чемпионат мира завершится 15 июля, в финале турнира сыграют сборные Франции и Хорватии.