Не дать себя в обиду. 10 фраз, которые поставят на место хама

Все периодически сталкиваются с хамством. Нагрубить могут не только те, с кем у вас сложились неприязненные отношения, но и случайные люди: попутчики в общественном транспорте, пациенты из очереди в поликлинике, продавцы в магазине. Зачастую интеллигентные люди теряются в разговоре с хамом: это только придает обидчику больше уверенности. Психолог Владимир Климов рассказывает, как вежливо ответить грубияну, чтобы поставить его на место и сберечь свои нервы.

«Спасибо»

Психолог утверждает: благодарность в ответ на грубость обескуражит вашего обидчика. «Одно лишь слово „спасибо“ даст вашему оппоненту понять, что вы не придаете значения его хамству, — объясняет Климов. — Следовательно, продолжать оскорблять вас — просто бессмысленно. В любом случае, такой нестандартный ответ приведет хама в ступор, и ему будет нечего сказать».

«Вы всегда так злитесь?»

По мнению эксперта, порой грубияны сами не замечают своего агрессивного настроя по отношению в другим людям. Если такому человеку задать прямой вопрос, постоянно ли он злится и неадекватно реагирует на происходящее, он может задуматься об этом и в следующий раз постарается контролировать себя.

«Чего вы от меня хотите?»

Главное в споре с хамом — самому не сорваться на крик, тем самым опустившись до уровня своего оппонента. Если грубиян на повышенных тонах высказывает вам свою неприязнь, спокойно спросите, чего от хочет добиться, что ему нужно от вас. Наверняка хам не сможет найти ответ на этот вопрос, и конфликт будет исчерпан.

«Как хорошо у вас получается хамить!»

Не все могут придумать остроумную фразу на ходу, поэтому ее можно выучить заранее. Ответьте обидчику с юмором: похвалите его умение грубить. Вариантов может быть несколько: «Как хорошо у вас получается хамить!», «Как вы так быстро придумываете гадости!», «Вы долго готовились к своей речи?», «Таланта грубить у вас не отнимешь!». Если у вашего оппонента есть хотя бы капелька чувства юмора, он сразу же замолчит.

«Я уважаю ваше мнение»

Грубиян всегда оказывается в растерянности, когда на хамство ему отвечают вежливо. Скажите своему собеседнику, что для вас важно его мнение, что вы его уважаете. Такого агрессор явно не будет ожидать! «Своим ответом вы дадите обидчику понять, что готовы продолжить ваше общение, но только в вежливых тонах, — говорит психолог. — Негативно настроенный человек вряд ли захочет перевести разговор в интеллигентное русло, поэтому просто отстанет от вас».

«А как бы вы сами ответили?»

Один из самых верных способов поставить человека на место: предложить ему представить самого себя в роли жертвы. Если вы уже устали слушать грубости, обескуражьте хама вопросом, как бы он вел себя на вашем месте, что ответил бы обидчику: «Что бы вы сказали, если вас стали так оскорблять?». Никто не хотел бы оказаться в такой ситуации: грубиян поспешит закончить неприятный разговор.

«Вы совершенно правы»

Если за оскорблениями вашего обидчика скрывается хотя бы небольшая доля правды, не бойтесь признать его правоту. Например, когда пожилой человек в грубой форме высказывает вам свое недовольство по поводу того, что вы не уступили ему место в транспорте, не обращайте внимания на хамство, а вместо этого просто спокойно извинитесь и скажите, что собеседник абсолютно прав. Таким образом, повод для продолжения конфликта исчезнет.

Чего уж точно не ожидает услышать грубиян — громкого заливистого смеха. После такой реакции хам либо поймет, что продолжать нападки бесполезно, либо решит, что вы не в себе — и прекратит оскорбления. «А некоторые даже могут начать смеяться вместе с вами!», — говорит Климов.

«Я тебя люблю»

Признание в любви уместно в споре с близкими людьми. Когда у члена вашей семьи заканчиваются аргументы в конфликте с вами, и он начинает переходить на грубости и оскорбления, просто напомните родственнику, что вы любите его. Причина ссоры сразу же покажется вам обоим несущественной, и примирение будет не за горами.

«На этом наш разговор нужно закончить»

Никогда не опускайтесь до уровня грубияна! Когда вы чувствуете, что больше не в силах выносить хамство и уже сами готовы ответить тем же, вежливо скажите своему собеседнику, что разговор пора прекратить. «Вполне возможно, что такое предложение придется по душе и вашему обидчику, — считает эксперт. — Часто такие люди и сами рады прекратить выяснение отношений, но уже не могут остановиться. А ведь закончить неприятный спор так просто!».