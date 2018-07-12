Воспитанники Дворца творчества «Хорошево» посетили шоколадную фабрику

Участники летней программы студии «Литературное творчество. Репортер» Дворца творчества «Хорошево» побывали на экскурсии по шоколадной фабрике.

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— Символ фабрики — шоколадный мишка, он встречает гостей перед началом экскурсии, на которой мы узнали о родине шоколада, способах его приготовления в разных странах и о том, как он появился в России. На фабрике производят много разных видов шоколада, конфет, карамели, а также подарочные наборы для детей и взрослых, — рассказала воспитанница студии Ульяна.

В завершение все участники экскурсии получили возможность продегустировать конфеты и шоколад. (ео)⠀