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Воспитанники Дворца творчества «Хорошево» посетили шоколадную фабрику
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Воспитанники Дворца творчества «Хорошево» посетили шоколадную фабрику 

Управа района Хорошево-Мневники 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Участники летней программы студии «Литературное творчество. Репортер» Дворца творчества «Хорошево» побывали на экскурсии по шоколадной фабрике.
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— Символ фабрики — шоколадный мишка, он встречает гостей перед началом экскурсии, на которой мы узнали о родине шоколада, способах его приготовления в разных странах и о том, как он появился в России. На фабрике производят много разных видов шоколада, конфет, карамели, а также подарочные наборы для детей и взрослых, — рассказала воспитанница студии Ульяна.
В завершение все участники экскурсии получили возможность продегустировать конфеты и шоколад. (ео)⠀
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